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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη προς τους Τουρκοκύπριους μετά το ναυάγιο στην Κερύνεια

 04.09.2026 - 16:26
Το μήνυμα Χριστοδουλίδη προς τους Τουρκοκύπριους μετά το ναυάγιο στην Κερύνεια

Σε στιγμές σαν κι αυτές, αυτό που μας ενώνει απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια είναι πολύ ισχυρότερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να μας χωρίσει, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δήλωσή του στην δημοσιογράφο της Γενί Ντουζέν, Τουμάϊ Τουγιάν.

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα, σε μήνυμά του για το ναυάγιο στην Κερύνεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία.

Στη δήλωσή του, την οποία μεταφέρει αυτούσια η εφημερίδα, ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του είναι με τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους, τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκφράσει από την αρχή την πλήρη ετοιμότητά της να συμβάλει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα, με μοναδική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και εκφράζω τη βαθιά μου αλληλεγγύη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σε στιγμές σαν κι αυτές, αυτό που μας ενώνει απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια είναι πολύ ισχυρότερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να μας χωρίσει», ανέφερε.

Αυτά τα γεγονότα μας υπενθυμίζουν, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, συνέχισε, «πόσα κοινά έχουμε ως άνθρωποι αυτού του τόπου και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας να οικοδομήσουμε μαζί ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και επανένωσης για την κοινή μας πατρίδα».

Η εφημερίδα προαναγγέλει την δημοσίευση συνέντευξης του Προέδρου Χριστοδουλίδη την ερχόμενη εβδομάδα.

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