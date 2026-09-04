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Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια στη 16η σελίδα αναζήτησης της Google - Δείτε βίντεο

 04.09.2026 - 16:48
Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια στη 16η σελίδα αναζήτησης της Google - Δείτε βίντεο

Υποψήφιος διδάκτορας ανακάλυψε στη 16η σελίδα του Google μια χαμένη πόλη των Μάγια με πυραμίδες, αμφιθέατρα και γήπεδα.

Δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα περίμενε κανείς να βρει μια αρχαία πόλη των Μάγια. Οπουδήποτε εκτός Μεσοαμερικής, για παράδειγμα, θα ήταν λίγο περίεργο. Όμως, ένας υποψήφιος διδάκτορας κατάφερε να ανακαλύψει μία τέτοια πόλη, με πυραμίδες, αμφιθέατρα και αθλητικά γήπεδα, στην 16η σελίδα αναζήτησης στην Google.

Η ανακάλυψη έγινε από τον Λουκ Όλντ-Τόμας, υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Tulane και την ομάδα του. Ο ερευνητής αξιοποίησε τη τεχνολογία LiDAR (Light Detection and Ranging), έναν τρόπο τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για τη χαρτογράφηση της Γης, προκειμένου να εντοπίσει κατασκευές κρυμμένες κάτω από την πυκνή βλάστηση.

Η τυχαία αναζήτηση που οδήγησε σε έναν αρχαίο πολιτισμό

Το 2024, ο Όλντ-Τόμας εμπνεύστηκε από συναδέλφους του που επαναχρησιμοποίησαν δεδομένα της NASA για αρχαιολογικούς σκοπούς. Αναζητώντας αντίστοιχα σύνολα δεδομένων στο διαδίκτυο, έφτασε περίπου στη 16η σελίδα των αποτελεσμάτων του Google, όπου εντόπισε μια έρευνα λέιζερ που είχε πραγματοποιηθεί από μεξικανικό οργανισμό για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Εφαρμόζοντας αλγόριθμους που διαχωρίζουν τις φυσικές κλίσεις του εδάφους από τις τεχνητές ανθρώπινες κατασκευές, η ομάδα απομάκρυνε ψηφιακά τη βλάστηση. Το αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός περισσότερων από 6.500 προισπανικών κατασκευών.

Valeriana: Η άγνωστη μητρόπολη των 50.000 κατοίκων

Η πόλη, που ονομάστηκε Valeriana, περιλαμβάνει πυραμίδες, αμφιθέατρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον μοναδικό αυτοκινητόδρομο της περιοχής, κοντά σε μια κωμόπολη όπου οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τη γη ανάμεσα στα ερείπια για χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν την ύπαρξή της.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τμήματα της πόλης άρχισαν να χτίζονται πριν από το 150 μ.Χ. Η κύρια περίοδος κατασκευής τοποθετείται μεταξύ 250 και 900 μ.Χ. Στην ακμή της, μεταξύ 750 και 850 μ.Χ., φιλοξενούσε περίπου 30.000 έως 50.000 κατοίκους.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι οι Μάγια δεν ζούσαν μόνο σε απομονωμένα χωριά, αλλά είχαν αναπτύξει ένα πυκνό και ποικιλόμορφο δίκτυο αστικών κέντρων, τροποποιώντας εκτεταμένα το φυσικό τους περιβάλλον για να υποστηρίξουν πολύπλοκες κοινωνίες.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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