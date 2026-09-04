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ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα

 04.09.2026 - 16:36
Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα

Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων έγιναν αναρτήσεις με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος της διαιτητή μπάσκετ Βάσως Τσαρούχα, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επίμαχες αναρτήσεις είχαν πραγματοποιηθεί από τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών και περιείχαν, σύμφωνα με την καταγγελία, συκοφαντικό περιεχόμενο. Παράλληλα, μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών είχαν δημοσιοποιηθεί και προσωπικά δεδομένα της διαιτητή.

Μετά την καταγγελία, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι χρήστες που βρίσκονταν πίσω από τους επίμαχους λογαριασμούς.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της για την ταυτοποίηση των διαχειριστών των λογαριασμών πραγματοποιήθηκε ψηφιακή έρευνα από τις Αρχές, κατά την οποία υπήρξε αλληλογραφία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Οι Αρχές αξιοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη, καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν πίσω από τους λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί για τις επίμαχες αναρτήσεις.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε η ταυτοποίηση ενός άνδρα ως διαχειριστή δύο από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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