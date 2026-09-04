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Ελλάδα: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες με τη νεκρή ηλικιωμένη - Πού βρέθηκε η σορός

 04.09.2026 - 14:12
Ελλάδα: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες με τη νεκρή ηλικιωμένη - Πού βρέθηκε η σορός

Στο Αστυνομικό Τμήμα μεταφέρονται η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης η σορός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στον Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια και ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. 

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι που υπέδειξε η καταγγέλλουσα στον Μαραθώνα, εντοπίστηκαν στο υπόγειο ανθρώπινα λείψανα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στην 90χρονη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν σκελετός. Για τον λόγο αυτό στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής.

 Όσον αφορά την κατηγορία της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, που αφορά την πιθανή παράνομη είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης, αυτή αναμένεται να διερευνηθεί σε ξεχωριστή δικογραφία.

 Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

 Την υπόθεση αποκάλυψε η καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να υπέδειξε ως εμπλεκόμενους τη μητέρα της και τον αδερφό της, δηλαδή την κόρη και τον εγγονό της ηλικιωμένης. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η γιαγιά της πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια και πως η μητέρα της, με τη βοήθεια του αδελφού της, απέκρυψε τον θάνατο προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας νωρίτερα στο protothema.gr, είχε δηλώσει ότι η μητέρα του τον καθησύχαζε λέγοντάς του πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του.

«Την τελευταία φορά που την είδα τη γιαγιά μου ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε "μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα"», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

 Συνεχίζονταν οι αναλήψεις από τον λογαριασμό της

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν διαπιστώσει ότι μέχρι και τον Αύγουστο πραγματοποιούνταν αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης.

Από την έρευνα στην τράπεζα όπου πιστωνόταν η σύνταξή της προέκυψε ότι χρήματα εξακολουθούσαν να αναλαμβάνονται μέσω της χρεωστικής κάρτας της 90χρονης, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές.

 

Πηγή: protothema.gr

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