Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕπεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει

 03.09.2026 - 15:28
Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρόνος κατηγορούμενος για τη ζοφερή υπόθεση της Κυψέλης, προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του.

Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες.

Συγκεκριμένο ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στη Κυψέλη.

Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά είπαν πως το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας.

Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Μιλώντας χθες στο Mega, ο 43χρονος υποστήριξε αρχικά ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.

Στη συνέχεια κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι και έτρωγε, ενώ το παιδί, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του.

«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 43χρονος και στα τραύματα από μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει πάγο από το βρέφος.

Όπως ισχυρίστηκε, το βρέφος «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μιλώντας επίσης στο Live News, δήλωσε αθώα και υποστήριξε ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκεια από την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Εορτολόγιο: Πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Δείτε σε ποιους να ευχηθείτε
«Την ακινητοποίησε, το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα», λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον κατηγορούμενο για την δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο
Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος: Καταιγίδες και πιθανό χαλάζι το διήμερο – Πότε υποχωρεί η θερμοκρασία - Live η εξέλιξη του καιρού
Επίδομα πατρότητας στην Κύπρο: Πόσα παίρνεις, για πόσο και το λάθος που μπορεί να σου το στερήσει
Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο... Κριστιάνο Ρονάλντο: Tου έστειλε 100 ευρώ με IRIS!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γέμισαν τα καφενεία με γουρουνάκια - Το έσκασαν από χοιροστάσιο

 03.09.2026 - 15:16
Επόμενο άρθρο

Τα είπαν Μουσιούττας – Α. Δημητρίου για το συνταξιοδοτικό: Όσα τέθηκαν επί τάπητος

 03.09.2026 - 15:30
Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Στα θέματα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

  •  03.09.2026 - 13:23
Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη που έψαχναν εδώ και μέρες - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη που έψαχναν εδώ και μέρες - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

  •  03.09.2026 - 12:30
Πώς απαντά η Κυβέρνηση στις «ανάσες» που ζητούν οι πολίτες για την οικονομία

Πώς απαντά η Κυβέρνηση στις «ανάσες» που ζητούν οι πολίτες για την οικονομία

  •  03.09.2026 - 12:49
Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

  •  03.09.2026 - 16:07
Δίπλαρος: Προειδοποιεί για κίνδυνο διάσπασης στον ΔΗΣΥ-Αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες

Δίπλαρος: Προειδοποιεί για κίνδυνο διάσπασης στον ΔΗΣΥ-Αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες

  •  03.09.2026 - 14:17
Τα είπαν Μουσιούττας – Α. Δημητρίου για το συνταξιοδοτικό: Όσα τέθηκαν επί τάπητος

Τα είπαν Μουσιούττας – Α. Δημητρίου για το συνταξιοδοτικό: Όσα τέθηκαν επί τάπητος

  •  03.09.2026 - 15:30
Συγκινεί ο Τορναρίτης για τον Ντίμη Μαυρόπουλο: «Μόλις αποχαιρέτησα ένα φίλο, μα πάνω απ’ όλα έναν καλό άνθρωπο»

Συγκινεί ο Τορναρίτης για τον Ντίμη Μαυρόπουλο: «Μόλις αποχαιρέτησα ένα φίλο, μα πάνω απ’ όλα έναν καλό άνθρωπο»

  •  03.09.2026 - 15:46
Νέοι στο Υπουργικό: Youth Power ή επικοινωνιακό Power;

Νέοι στο Υπουργικό: Youth Power ή επικοινωνιακό Power;

  •  03.09.2026 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα