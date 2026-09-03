Μπορείς και εσύ να επιλέξεις νέα χαρτονομίσματα ευρώ - Μέχρι πότε

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ.

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα επιλέξει μία πρόταση σχεδίου προς τα τέλη του έτους.

Όπως αναφέρεται, οι προτάσεις που έχουν προκριθεί βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες (Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες) και τα ποτάμια και πουλιά ως σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση.

Τα 10 σχέδια προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Προστίθεται ότι για την Κύπρο, η συμμετοχή των πολιτών έχει διπλό ενδιαφέρον, αφού στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας και δεύτερον γιατί το Σχέδιο Ε έχει σχεδιαστεί από μια Ελληνίδα, τη Μυρσίνη Βαρδοπούλου.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να εκφράσουν την άποψή τους, μπορούν να το κάνουν σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://surveys.ecb.europa.eu/lng/el/pageTag/SurveyCampaign/cId/gObitxUmQHGly1NV/

Η προθεσμία συμμετοχής στην έρευνα είναι ως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Τα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα χρόνια.