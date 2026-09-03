Επ. Ελέγχου: Προστασία ληπτών ΕΕΕ από καζίνο, τυχερά παιχνίδια και στοίχημα

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου, πρότεινε τη δημιουργία κάρτας, αντίστοιχη με μία καινούρια κάρτα κοινωνικών παροχών, για την οποία το Γραφείο της έδωσε έγκριση και αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στην οποία θα κατατίθεται το επίδομα. «Προτείνουμε να δημιουργηθεί παρόμοια κάρτα για το ΕΕΕ, με δικλείδες ασφαλείας και χρήση σε συγκεκριμένους σκοπούς, που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι από αυτή δεν θα μπορεί να γίνεται ανάληψη σε μετρητά, για να παιχτούν σε καζίνο και τυχερά παιχνίδια.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου, κατά πόσο οι λήπτες θα στιγματίζονται με τη χρήση αυτής της κάρτας, απάντησε ότι εμφανισιακά η κάρτα δεν θα διαφέρει από μία τραπεζική κάρτα, δεν θα φέρει κάποιο διακριτικό.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης ανέφερε ότι υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί μια τέτοια κάρτα. «Δεν θα μπούμε στο σπίτι του καθενός», ανέφερε.

Από την άλλη, ο Εκτελεστικός Διευθυντής στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, Χάρης Τσαγγαρίδης, σημείωσε ότι η Αρχή είναι υπεύθυνη, με βάση τη νομοθεσία, για να αποτρέπει τη διάβρωση του κοινωνικού ιστού και τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, ιδιαίτερα όσον αφορά ανήλικους και ευάλωτες ομάδες.

Αφού σημείωσε ότι στις αρχές του 2023 η Αρχή διαπίστωσε ότι στα μέσα κάθε μήνα καταγράφεται αύξηση στον τζίρο των καζίνο, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για δημιουργία διαδικασίας που θα αποκλείει τους λήπτες ΕΕΕ από το καζίνο. Συγκεκριμένα, μίλησε για τεχνική λύση, με την οποία συμφωνούν και τα καζίνο, με βάση την οποία για να εκδίδεται κάρτα καζίνο θα πρέπει ο παίχτης να ελέγχεται αν είναι λήπτης ΕΕΕ.

Περιέγραψε μια «απλή» διαδικασία, με βάση την οποία η Αρχή, με την εξουσιοδότηση του παίχτη, θα ελέγχει αν ο αριθμός της ταυτότητάς του βρίσκεται στη λίστα των ληπτών ΕΕΕ, προκειμένου να μη λαμβάνει κάρτα.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση με τη νομοθεσία για το GDPR.

Με παρέμβασή της, η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, αναφέρθηκε και στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επίδομα, και ιδιαίτερα σε άτομα που δεν έχουν ορατή αναπηρία, όπως μία ψυχική νόσος. «Πώς θα βοηθάται σε αυτή την περίπτωση;» ρώτησε, προσθέτοντας ότι η ΚΥΣΟΑ βλέπει και περιπτώσεις ουσιοεξαρτώμενων με παροχές που ξοδεύουν τα λεφτά από το επίδομά τους σε ναρκωτικά.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Παναγιώτης Τρισόκκας, πρότεινε, για τις περιπτώσεις του διαδικτυακού τζόγου, επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτοαποκλεισμού, που λειτουργεί από το 2024, ώστε να περιλαμβάνει και τους λήπτες ΕΕΕ. «Είμαστε πανέτοιμοι τεχνικά, ωστόσο χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση», διευκρίνισε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό, η όποια λύση, να μην σπρώξει τον κόσμο προς τον παράνομο τζόγο, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα.

Απαντώντας, η Επίτροπος σημείωσε ότι το Γραφείο της θα επανεξετάσει το αίτημα για τη διασύνδεση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο. Όπως σημείωσε η λειτουργός του Γραφείου της, κ. Αβραάμ, εκ πρώτης όψεως το Γραφείο ήταν αρνητικό, καθώς νομοθετικά δεν καλύπτονται οι λήπτες ΕΕΕ στη νομοθεσία της Αρχής ως ευάλωτοι. «Εκ πρώτης όψεως θεωρούμε ότι χρειάζεται τροποποίηση η νομοθεσία», είπε.

Πρόσθεσε ότι την εισήγηση για την πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού θα την εξετάσουν.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης, ανέφερε ότι οι λήπτες ΕΕΕ είναι «ο ορισμός της ευαλωτότητας». Σημείωσε, ωστόσο, ότι αν αυτό χρειάζεται για να προχωρήσει η εισήγηση διασύνδεσης με την Αρχή, θα συνεργαστούν, προκειμένου να περιλαμβάνεται πιο ρητά στη νομοθεσία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης είπε ότι σε άλλες χώρες για είσοδο στο καζίνο απαιτείται βεβαίωση από τον φόρο εισοδήματος, ότι ο παίχτης έχει εισόδημα πάνω από συγκεκριμένο ποσό. Ο κ. Τσαγγαρίδης, απάντησε ότι στην Κύπρο επιτρέπεται σε όλους η είσοδος σε καζίνο, αλλά μπαίνουν περιορισμοί στο ποιος μπορεί να παίξει. Σύμφωνα με τον νόμο η απαγόρευση υφίσταται μόνο για ανήλικους και για ευάλωτους.

Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου επεσήμανε ότι δεν είναι εφικτό το Υφυπουργείο να δίνει βεβαιώσεις σε όλους όσοι θέλουν να παίξουν στο καζίνο, είτε είναι λήπτες είτε όχι. «Εκείνο που προτείναμε με την Αρχή, είναι η διασύνδεση μόνο όσον αφορά την ταυτότητα». Από την άλλη, είπε, η κάρτα που πρότεινε η Επίτροπος ως λύση, είναι μακροπρόθεσμη διαδικασία και δεν λύνει άμεσα το πρόβλημα.