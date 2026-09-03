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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγωνία για τις παπουτσοσυκιές στην Κύπρο - Θα μας σώσουν τα έντομα από το Ισράηλ; (VIDEO)

 03.09.2026 - 11:29
Αγωνία για τις παπουτσοσυκιές στην Κύπρο - Θα μας σώσουν τα έντομα από το Ισράηλ; (VIDEO)

Με νύχια και με δόντια προσπαθούν να σώσουν τις παπουτσοσυκιές τους οι παραγωγοί και γεωργοί στην Κύπρο, καθώς ο ψευδόκοκκος απειλεί να καταστρέψει τις φυτείες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή του Sigma Πρωτοσέλιδο ο Α’ Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας και Υπεύθυνος Φυτοπροστασίας στην Επαρχίας Λάρνακας, Μάρκος Μάρκου, ο ψευδόκοκκος έχει χτυπήσει για τα καλά της παπουτσοσυκιές με τις ζημίες να ανέρχονται γύρω στο 40%.

«Ήδη στην Επαρχία Λευκωσίας ο ψευδόκοκκος είναι σχεδόν παντού», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Μάρκου ενώ όπως εξήγησε ο ψευδόκοκκος εμφανίστηκε πριν από περίπου έξι χρόνια στο Παραλίμνι και την κατεχόμενη Αμμόχωστο και σιγά σιγά εξαπλώθηκε σε όλη την Κύπρο.

«Σήμερα βρίσκουμε τον ψευδόκοκκο σχεδόν παντού στην Κύπρο, ήδη μας ανέφεραν τις πρώτες προσβολές και στην Πάφο», επισήμανε.

Παραγωγοί, γεωργοί αλλά και αρμόδιοι κάνουν το πάν σε μια προσπάθεια να κρατήσουν στη ζωή τις φυτείες στην Κύπρο.

«Αν δεν κρατηθούν οι φυτείες της Λευκωσίας θα μιλάμε για καταστροφή γύρω στο 80%, της φυτείας της παπουτσοσυκιάς στην Κύπρο», ανέφερε.

Θα μας σώσουν τα έντομα από το Ισραήλ;

Την ίδια ώρα ο κ. Μάρκου αναφέρθηκε και στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με το Ισραήλ σε μια προσπάθεια διάσωσης των παπουτσοσυκιών.

«Ήρθαν από το Ισραήλ έντομα σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν για τη διάσωση των παπουτσοσυκιών. Το έντομο αυτό ονομάζεται Dactylopius opuntiae, τρώνε αυτό το έντομο που καταστρέφει την παπουτσοσυκιά», εξήγησε.

Κατά τα λεγόμενα του κ. Μάρκου, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. «Έχουμε βάλει σε τέσσερις περιοχές της Κύπρου, αναμένουμε όταν πολλαπλασιαστεί το έντομο να το διαδώσουμε σε όλες τις φυτείες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου».

Ο κ. Μάρκου είπε,«δυστυχώς η κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου επηρέασε τις φυτείες, και έχουν καταστραφεί αρκετές παπουτσοσυκιές, επηρεάστηκε και το έντομο σαν πληθυσμός αλλά επιζεί ακόμη και είναι ζήτημα χρόνου να το έχουμε ξανά σε ικανοποιητικό αριθμό, καθώς αναπαράγεται»

Τι είναι ο ψευδόκοκκος ;

Όπως εξήγησε ο κ. Μάρκου ο ψευδόκοκκος, απομυζεί τον χυμό της παπουτσοσυκιάς με αποτέλεσμα να μαραίνεται, να ξεραίνει, και σιγά σιγά καταστρέφεται.

Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί;

Ο κ. Μάρκου αναφέρθηκε και στο τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί και γεωργοί για να προστατεύσουν τις φυτείες τους.

Τα μέτρα:

  • Κλάδεμα
  • Ψεκασμός με πιεσμένο νερό
  • Μόλις στεγνώσει η παπουτσοσυκιά να ψεκαστεί με 5% υγρό των πιάτων μαζί με ανάμεικτο 5% ξύδι ή καθαρό αλκοόλ.

 

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

 

 

 

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