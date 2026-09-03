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ΔΙΕΘΝΗ

«Η ζωή μας άλλαξε σε μια στιγμή»: Το συγκλονιστικό μήνυμα της οικογένειας της 32χρονης μετά τη δολοφονία στην Times Square

 03.09.2026 - 11:24
«Η ζωή μας άλλαξε σε μια στιγμή»: Το συγκλονιστικό μήνυμα της οικογένειας της 32χρονης μετά τη δολοφονία στην Times Square

Η Έριν Πιατσέντι δεν ήταν απλώς η 32χρονη αντιπρόεδρος της Bank of America που σκοτώθηκε σε μια τυχαία επίθεση στην Times Square στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Για την οικογένειά της ήταν η γυναίκα που μόλις είχε γίνει μητέρα, η σύζυγος που ετοιμαζόταν να χτίσει ένα νέο μέλλον και η κόρη που γέμιζε με χαρά τους ανθρώπους γύρω της.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, οι δικοί της άνθρωποι μιλούν πλέον όχι για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή της, αλλά για τη ζωή που πρόλαβε να δημιουργήσει. Για τη μικρή Μάντισον, το πέντε μηνών κοριτσάκι της, που έγινε η μεγαλύτερη χαρά της και τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης μιας οικογένειας που προσπαθεί να διαχειριστεί το αδιανόητο.

«Η ζωή της Έριν δεν καθορίστηκε από τις συνθήκες του θανάτου της, αλλά από τον τρόπο που έζησε», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι συγγενείς της περιέγραψαν μια γυναίκα βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένεια και τους φίλους της, εξαιρετικά ικανή επαγγελματικά, αλλά πάνω απ’ όλα έναν άνθρωπο που έφερνε ζεστασιά και ενέργεια στους γύρω της.

 

 

«Το να γίνει μητέρα ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής της και η Μάντισον της έδωσε τη μεγαλύτερη δυνατή χαρά», αναφέρεται στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για το μέλλον της μικρής κόρης της.

Μια οικογένεια που μόλις ξεκινούσε

Η Έριν και ο σύζυγός της, Φρανκ Πιατσέντι, είχαν γνωριστεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ και ακολούθησαν μαζί μια πορεία στον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Παντρεύτηκαν στις 10 Αυγούστου 2024 και μόλις είχαν αρχίσει να χτίζουν τη ζωή που ονειρεύονταν. Είχαν γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, είχαν επιστρέψει από οικογενειακό ταξίδι και προετοιμάζονταν για το μέλλον με τη νεογέννητη κόρη τους.

«Ετοιμάζονταν να χτίσουν μια ζωή μαζί με τη νέα τους κόρη. Αυτή η ζωή άλλαξε αδιανόητα μέσα σε μια στιγμή», ανέφερε η οικογένεια.

Το ζευγάρι είχε αγοράσει το πρώτο του σπίτι στο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ, μια σύγχρονη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων και πέντε μπάνιων, μόλις έναν χρόνο πριν.


Το μωρό που έμεινε πίσω

Για τους συγγενείς της Έριν, η μεγαλύτερη αγωνία πλέον είναι το μέλλον της Μάντισον, η οποία έχασε τη μητέρα της πριν προλάβει να μεγαλώσει μαζί της.


Η οικογένεια δημιούργησε ειδική εκστρατεία οικονομικής στήριξης για το παιδί, καλώντας όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της Έριν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του μέλλοντος της μικρής.

«Η Έριν ήταν μια στοργική μητέρα, μια αφοσιωμένη σύντροφος και ένας άνθρωπος που έδινε αγάπη σε κάθε πτυχή της ζωής της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το κενό στη δουλειά και στην κοινότητα
Η απώλεια της 32χρονης συγκλόνισε και τους συναδέλφους της στην Bank of America, όπου εργαζόταν τους τελευταίους 18 μήνες ως αντιπρόεδρος στην ομάδα business selection and conflicts.

Συνάδελφοί της την περιέγραψαν ως μια ιδιαίτερα ικανή και αγαπητή επαγγελματία, ενώ η τράπεζα εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια μιας «πολύτιμης συνεργάτιδας και φίλης».

Στο Τσέστερ, όπου η οικογένεια είχε εγκατασταθεί για να ξεκινήσει μια νέα ζωή, οι κάτοικοι μιλούν για ένα ζευγάρι που μόλις είχε αρχίσει να γράφει το δικό του κεφάλαιο.

Ένα κεφάλαιο που κόπηκε βίαια, αφήνοντας πίσω έναν σύζυγο και ένα μωρό που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας τη μητέρα του μέσα από τις αναμνήσεις των ανθρώπων που την αγάπησαν.

Η επίθεση στην Times Square και η δράστης

Η 32χρονη δέχθηκε τυχαία επίθεση με μαχαίρι από την Πάμελα Σισνέρος, 49 ετών, μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς, η οποία σύμφωνα με τις αρχές αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας.


Η ίδια γυναίκα τραυμάτισε σοβαρά και τον Τακ Καμ, έναν 68χρονο πατέρα από το Ρόουντ Άιλαντ.

Η Σισνέρος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, προσπάθησε να επιτεθεί εναντίον τους κρατώντας ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι.


Η επίθεση έβαλε πρόωρο τέλος σε μια πολλά υποσχόμενη πορεία για την Πιατσέντι, η οποία είχε καταφέρει να συνδυάσει μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα με την οικογενειακή της ζωή.

Πηγή: protothema.gr

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