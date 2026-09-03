Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επενδύουμε συνέχεια στην Υγεία και στην Παιδεία»

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ την ΟΣΑΚ ίσως την πιο πετυχημένη μη κυβερνητική οργάνωση στη χώρα μας σε σχέση με την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των ασθενών.

Από την πρώτη στιγμή σάς προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, ως συνοδοιπόρους και πριν εκλεγώ ένα μεγάλο μέρος του προεκλογικού προγράμματος ήταν δικές σας εισηγήσεις που αρχίσαμε να υλοποιούμε και χαίρομαι γιατί αρχίσαμε να τις υλοποιούμε.

Επενδύουμε συνέχεια στην Υγεία, όπως και στην Παιδεία, δεν προσεγγίζουμε αυτούς τους τομείς μέσα από λογιστικές ή οικονομικές πράξεις, είναι επένδυση για τη χώρα μας, για τους ανθρώπους της, για το μέλλον της χώρας και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς, γιατί η πραγματική ανάπτυξη για μας πρέπει να μετακυλίεται στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η βελτίωση αυτή περνά μέσα πρωτίστως από τα θέματα της Υγείας, της Παιδείας, του κράτους πρόνοιας.

Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την προηγούμενη Επιτροπή, είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις μας είναι κοινοί.

Θέλουμε να εργαστούμε από κοινού, να πιέσουμε, σε ή χωρίς εισαγωγικά, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί εκκρεμούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής πάρα πολλά νομοσχέδια, τα οποία ήταν και δικές σας πρωτοβουλίες, και έχουμε προωθήσει, να αξιολογήσουμε κάποιους θεσμούς που εσείς μας εισηγηθήκατε να τους υιοθετήσουμε και το πράξαμε. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον Συνήγορο του Ασθενούς που ήταν ένα πάγιο δικό σας αίτημα που εμείς προχωρήσαμε στην υλοποίηση του.. Άρα, προσβλέπω στο να δούμε σήμερα θέματα ουσίας και το πώς προχωρούμε».