Νέα στοιχεία για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Ήταν κλειστό το λιμάνι λόγω κακοκαιρίας - Απέπλευσαν με απόφαση του καπετάνιου

Οι εννέα ύποπτοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο με αστυνομικά οχήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το δικαστήριο έκλεισε για την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας και ομάδες της αστυνομίας εθεάθησαν να λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο της έρευνας, ο διευθυντής της εταιρείας A.Ö., ο καπετάνιος του πλοίου M.Ö., ο δεύτερος καπετάνιος MS, ο αρχιμηχανικός Z.Ö., ο δεύτερος μηχανικός MG και τα μέλη του πληρώματος SE, KK, VH και R.İ. οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κερύνειας στις 31 Αυγούστου και κατηγορήθηκαν για «πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας και αμέλειας».

Στη δίκη που αφορά το επιβατηγό πλοίο Filo Jet, το οποίο ανατράπηκε και βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, παρουσιάζονται στο δικαστήριο λεπτομέρειες από τις εθελοντικές καταθέσεις των υπόπτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο «δικαστήριο», ο καπετάνιος του πλοίου κατέθεσε ότι το πλοίο απέπλευσε υπό συνθήκες που κρίθηκαν κατάλληλες, αλλά για άγνωστο λόγο, το πλοίο άρχισε να μπάζει νερό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ανέφερε επίσης ότι οι επιβάτες έλαβαν βοήθεια αφού το πλοίο άρχισε να πλημμυρίζει.

Σύμφωνα με καταθέσεις που δόθηκαν στην αστυνομία, αναφέρθηκε ότι «το λιμάνι Taşucu ήταν κλειστό λόγω της καταιγίδας την ημέρα του συμβάντος και η απόφαση για τον απόπλου ελήφθη κατά την κρίση του καπετάνιου».

Ακόμη, στο «δικαστήριο» αναφέρθηκε ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στην εξέταση των εγγράφων και των διαδικασιών επιθεώρησης του πλοίου. Επίσης, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στα αρχεία συντήρησης και επιθεώρησης του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο «δικαστήριο», από το πλοίο έλειπαν το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών και το Πιστοποιητικό Ισορροπίας . Αυτά τα δύο έγγραφα συγκαταλέγονται στις διεθνείς πιστοποιήσεις που απαιτούνται για το πλοίο.

Η αστυνομία ενημέρωσε το δικαστήριο ότι θεωρούσε αμέλεια την παράλειψη του καπετάνιου του πλοίου να μειώσει την ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι ανακάλυψε ότι το πλοίο έμπαινε σε νερά .