iPhone 18 και πρώτο foldable iPhone: Τι αναμένεται από τη μεγάλη παρουσίαση της Apple

Η εκδήλωση θα γίνει στο Steve Jobs Theater, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Κουπερτίνο, και θα αρχίσει στις 10 το πρωί τοπική ώρα, δηλαδή στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Η Apple δεν έχει αποκαλύψει ακόμη ποια προϊόντα θα παρουσιάσει. Σύμφωνα με το Forbes, όμως, σχεδόν βέβαιη θεωρείται η παρουσίαση των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς και του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone της εταιρείας.

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Η ονομασία του νέου μοντέλου παραμένει άγνωστη. Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι το iPhone Ultra, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ένδειξη από την Apple.

According to Gurman, here’s what the iPhone Ultra testers have to say about the upcoming Apple foldable:



> No Face ID, only Touch ID

> No telephoto camera

> Can double as a large camera viewfinder

> Expected to cost over $2,000

> Advanced hinge mechanism

> Fits easily in a… pic.twitter.com/hUI5v8xxKk — Noah Cat (@Cartidise) August 24, 2026

Στην ίδια εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν και τα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4. Δεν αποκλείονται επίσης νέες ανακοινώσεις για AirPods ή μια νέα έκδοση του Apple TV.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα θα είναι και οι τιμές της νέας σειράς iPhone, τις οποίες η Apple αναμένεται να ανακοινώσει κατά την παρουσίαση.

Φέτος ενδέχεται να αλλάξει και το συνηθισμένο πρόγραμμα των προπαραγγελιών.

Η Apple τις ανοίγει συνήθως την Παρασκευή μετά την παρουσίαση. Φέτος, όμως, η Παρασκευή πέφτει στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στις ΗΠΑ.

Έτσι, εκτιμάται ότι η εταιρεία θα μεταφέρει την έναρξη των προπαραγγελιών για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η Apple έχει κάνει αντίστοιχη αλλαγή και στο παρελθόν όταν η καθιερωμένη ημερομηνία συνέπιπτε με την 11η Σεπτεμβρίου.

Πιθανή είναι και μια αλλαγή στην ώρα έναρξης.

Σύμφωνα με το MacRumors, που επικαλείται πηγή του γερμανικού MacWelt, οι προπαραγγελίες μπορεί να ανοίξουν στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Καλιφόρνιας, αντί για τις 5 το πρωί που συνηθίζει η Apple.

Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει 10 το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία αφορά τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς και τα νέα Apple Watch. Για το αναδιπλούμενο iPhone η εικόνα είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Ορισμένες αναφορές θέλουν τις προπαραγγελίες του να ξεκινούν αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ δεν αποκλείεται τελικά να διατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα νέα μοντέλα.

Πότε αναμένεται το iOS 27

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση αναμένεται να κυκλοφορήσει και το iOS 27.

Η πιθανότερη ημερομηνία είναι η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το νέο λειτουργικό σύστημα αναμένεται να υποστηρίζει όλα τα iPhone από το iPhone 11 και μετά.

Δεν θα είναι, ωστόσο, διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε κάθε συμβατή συσκευή. Οι δυνατότητες του Apple Intelligence, για παράδειγμα, απαιτούν νεότερα μοντέλα και υποστηρίζονται από τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max και μετά.

Τα iPhone 18 Pro και τα υπόλοιπα νέα προϊόντα αναμένεται να κυκλοφορήσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εφόσον η Apple ακολουθήσει το πρόγραμμα των προηγούμενων ετών.

Οι πωλήσεις πιθανότατα θα αρχίσουν στις 8 το πρωί τοπική ώρα σε κάθε χώρα.

Μέχρι στιγμής, η Apple έχει επιβεβαιώσει μόνο την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της παρουσίασης. Τα προϊόντα που θα ανακοινωθούν, οι ημερομηνίες των προπαραγγελιών και της κυκλοφορίας τους, καθώς και η διάθεση του iOS 27, παραμένουν ανεπιβεβαίωτα.