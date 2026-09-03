Σοκ στη Γαλλία: Σκότωσε τα παιδιά και την πεθερά του - Έβγαλε βίντεο το έγκλημα του

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, ο 42χρονος πατέρας τους και η 74χρονη μητέρα της εν διαστάσει συζύγου του.

Λίγο πριν από τις 20:00, οι Αρχές δέχτηκαν τηλεφώνημα από συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου. Ο άνδρας είχε προηγουμένως επικοινωνήσει μαζί του και φέρεται να είχε δηλώσει ότι σκότωσε τα δύο παιδιά του και τη μητέρα της συζύγου του, με την οποία βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με το BFMTV.

Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τα πτώματα των δύο παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σε κοντινό τροχόσπιτο βρέθηκαν νεκροί ο 42χρονος άνδρας και η 74χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι είχαν χάσει τη ζωή τους από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου του 42χρονου στην εφημερίδα L'Est Républicain, ο άνδρας φέρεται να προχώρησε στην πράξη τη στιγμή που η πεθερά του είχε μεταβεί στο σημείο για να παραλάβει τα παιδιά.



Σύμφωνα με τον συγγενή που μίλησε στο AFP, η σύζυγος του 42χρονου φέρεται να είχε αποφασίσει να τον αφήσει μετά από απιστία που είχε ανακαλύψει πριν από μερικούς μήνες.

«Τράβηξε βίντεο τη σκηνή και το έστειλε στη γυναίκα του λέγοντάς της: "Αυτό σου αξίζει"», πριν προωθήσει τις εικόνες στους αδελφούς του, είπε ο ίδιος.

Οι δύο τους, έδειχναν να έχουν συμφιλιωθεί, καθώς είχαν κάνει μαζί διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Την Τετάρτη, όμως, η γυναίκα φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα της να πάει εκείνη να πάρει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να επιστρέψω ξανά εκεί».



«Είναι φρίκη αυτό που συνέβη. Άκουσα πυροβολισμούς» δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα L'Est Républicain. Η ίδια ανέφερε ότι είχε δει τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας να κατεβάζει τα σκουπίδια με το πατίνι του μόλις 30 λεπτά πριν από το περιστατικό.

Ο δήμαρχος της κοινότητας, Αλεξάντρ Λακρουά, μετέβη στο σημείο το ίδιο βράδυ και σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους κατοίκους. «Αυτό το δράμα βυθίζει τον δήμο μας σε βαθιά θλίψη και προκαλεί φυσικά μεγάλη συγκίνηση σε όλους μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία «θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη και στην ιστορία της κοινότητάς μας».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr