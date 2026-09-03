Δίπλαρος: Προειδοποιεί για κίνδυνο διάσπασης στον ΔΗΣΥ-Αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες

Μιλώντας την Πέμπτη στο Omega και τη Στέλλα Σάββα, ο Ευθύμιος Δίπλαρος αναφέρθηκε στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, αλλά και στις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Όπως ανέφερε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο απαιτούνται «καθαρές θέσεις, πολιτική σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης».

«Ο κίνδυνος διάσπασης δεν μπορεί να υποτιμηθεί»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα της ενότητας της παράταξης, επισημαίνοντας ότι «ο κίνδυνος διάσπασης δεν μπορεί ούτε να υποτιμηθεί ούτε να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη εσωκομματική διαφωνία».

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση ώστε το κόμμα να παραμείνει ισχυρό και να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Την ίδια ώρα, έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για προσωπικές επιδιώξεις.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε προσωπικές στρατηγικές ή φιλοδοξίες να μας οδηγήσουν σε νέους διαχωρισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον και όχι προσωπικές επιδιώξεις.

«Πάνω απ’ όλα βρίσκεται η Κύπρος»

Πέραν των εσωκομματικών διεργασιών, ο Ευθύμιος Δίπλαρος έθεσε στην κορυφή των προτεραιοτήτων το Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το τη μεγαλύτερη εθνική εκκρεμότητα.

Όπως σημείωσε, εκεί θα πρέπει να επικεντρώνεται η πολιτική ενέργεια, στην προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, για ασφάλεια και για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον.

Καταλήγοντας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε την ανάγκη η παράταξη να προχωρήσει ενωμένη, με σοβαρότητα, ευθύνη και καθαρό πολιτικό προσανατολισμό.