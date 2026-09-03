Επέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ οι εκπαιδευτικοί - «Διασφάλιση θέσεων εργασίας ΤΩΡΑ»

Οι διαμαρτυρόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα γραφείο της ΠΑΣΥΔΥ, πορεύθηκαν μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο φωνάζοντας συνθήματα που αφορούσαν τα αιτήματά τους. Εκεί, μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, επέδωσαν υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το οποίο παρέλαβε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, με το οποίο ζητούν ενέργειες από πλευράς του Προέδρου για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και του εισοδήματός τους, με διασφάλιση της πρόσβασής τους σε επίδομα ανεργίας.

Μετά την επίδοση του υπομνήματος, οι εκπρόσωποι των ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αντρέας Κουννής, αντίστοιχα, ανέφεραν στους συγκεντρωμένους εκπαιδευτικούς ότι το υπόμνημα έτυχε θετικής υποδοχής από πλευράς Προεδρικού. Ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως ο κ. Παπαδόπουλος τους είπε ότι "η Κυβέρνηση αποδέχεται τα αιτήματά μας και θα γίνουν ενέργειες ώστε να προχωρήσουν και να γίνουν αποδεκτά».

Πρόσθεσε ότι «θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει προκηρύξεις για τη στελέχωση των προγραμμάτων του Υπουργείου και των Επιμορφωτικών Κέντρων για τη φετινή χρονιά», καθώς και ότι «θα προχωρήσει και η διαδικασία για το θέμα του επιδόματος ανεργίας, ώστε να ικανοποιηθεί και αυτό το αίτημα». Σημείωσε ότι ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε πίστωση χρόνου δύο εβδομάδων για να προωθηθούν τα αιτήματα.

Από την πλευρά του ο κ. Κουννής ανέφερε ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, οι εκπαιδευτικοί θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ ανέδειξε ως νίκη το γεγονός ότι, με τη στάση του Προεδρικού, ανατράπηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας αναφορικά με τα αιτήματά τους. «Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε κανένα, δεν θέλουμε να είμαστε στους δρόμους, δεν θέλουμε να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει σωστή, ίση, δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων, όλοι να μπορούν να έχουν ισότημα και να επιβιώνουν, να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες», είπε ο κ. Κουννής.

Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι αδικίες που υφίστανται έχουν την ρίζα τους στο γεγονός ότι η απασχόληση τους είχε υπαχθεί το 2012 στο μοντέλο της αγοράς υπηρεσιών, στερώντας τους σημαντικά εργασιακά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα να έχουν επίδομα ανεργίας την περίοδο που δεν έχουν απασχόληση.

Στο υπόμνημα σημειώνουν ότι ακόμα και μετά την ψήφιση του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2026 και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους, δεν επιλύθηκαν όλα τα ζητήματα που είχαν προκύψει στο διάστημα που ίσχυε το μοντέλο της αγοράς υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι σε εκκρεμότητα παραμένει η πληρωμή του επιδόματος ανεργίας κατά τη περίοδο που δεν λειτουργούν τα προγράμματα, η έγκαιρη διαδικασία προκηρύξεων για την σωστή στελέχωση των προγραμμάτων και η διασφάλιση των εργαζομένων που είχαν απασχόληση σε προγράμματα και με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης μετακινήθηκαν σε άλλα προγράμματα.

Στο υπόμνημα χαιρετίζουν την πρόθεση της Υπουργού Παιδείας, που τους κοινοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, να προχωρήσει η διαδικασία προκηρύξεων για δύο προγράμματα (ΚΙΕ και Επιμορφωτικά Κέντρα), τα οποία έχουν ανάγκες στελέχωσης με Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου.

Καλούν, παράλληλα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει για «να ληφθεί απόφαση για την διασφάλιση του επιδόματος ανεργίας (με κατ’ εξαίρεση εγγραφής για την περίοδο αναστολής εργασιών ή διακοπής απασχόλησης από την λήξη μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους εργαζομένων) ή την πληρωμή 12 μηνιαίων μισθών όπως εφαρμόζεται στους αορίστου εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων».