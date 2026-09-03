Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ οι εκπαιδευτικοί - «Διασφάλιση θέσεων εργασίας ΤΩΡΑ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ οι εκπαιδευτικοί - «Διασφάλιση θέσεων εργασίας ΤΩΡΑ»

 03.09.2026 - 14:08
Επέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ οι εκπαιδευτικοί - «Διασφάλιση θέσεων εργασίας ΤΩΡΑ»

Εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης μαζική διαμαρτυρία στο κέντρο της Λευκωσίας, προτάσσοντας τα αιτήματά τους για εργασία με δικαιώματα και διασφάλιση της εργασίας τους στα προγράμματα του Υπουργείου.

Οι διαμαρτυρόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα γραφείο της ΠΑΣΥΔΥ, πορεύθηκαν μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο φωνάζοντας συνθήματα που αφορούσαν τα αιτήματά τους. Εκεί, μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, επέδωσαν υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το οποίο παρέλαβε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, με το οποίο ζητούν ενέργειες από πλευράς του Προέδρου για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και του εισοδήματός τους, με διασφάλιση της πρόσβασής τους σε επίδομα ανεργίας.

Μετά την επίδοση του υπομνήματος, οι εκπρόσωποι των ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αντρέας Κουννής, αντίστοιχα, ανέφεραν στους συγκεντρωμένους εκπαιδευτικούς ότι το υπόμνημα έτυχε θετικής υποδοχής από πλευράς Προεδρικού. Ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως ο κ. Παπαδόπουλος τους είπε ότι "η Κυβέρνηση αποδέχεται τα αιτήματά μας και θα γίνουν ενέργειες ώστε να προχωρήσουν και να γίνουν αποδεκτά». 

Πρόσθεσε ότι «θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει προκηρύξεις για τη στελέχωση των προγραμμάτων του Υπουργείου και των Επιμορφωτικών Κέντρων για τη φετινή χρονιά», καθώς και ότι «θα προχωρήσει και η διαδικασία για το θέμα του επιδόματος ανεργίας, ώστε να ικανοποιηθεί και αυτό το αίτημα». Σημείωσε ότι ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε πίστωση χρόνου δύο εβδομάδων για να προωθηθούν τα αιτήματα.

Από την πλευρά του ο κ. Κουννής ανέφερε ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, οι εκπαιδευτικοί θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ ανέδειξε ως νίκη το γεγονός ότι, με τη στάση του Προεδρικού, ανατράπηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας αναφορικά με τα αιτήματά τους. «Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε κανένα, δεν θέλουμε να είμαστε στους δρόμους, δεν θέλουμε να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει σωστή, ίση, δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων, όλοι να μπορούν να έχουν ισότημα και να επιβιώνουν, να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες», είπε ο κ. Κουννής.

Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι αδικίες που υφίστανται έχουν την ρίζα τους στο γεγονός ότι η απασχόληση τους είχε υπαχθεί το 2012 στο μοντέλο της αγοράς υπηρεσιών, στερώντας τους σημαντικά εργασιακά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα να έχουν επίδομα ανεργίας την περίοδο που δεν έχουν απασχόληση.

Στο υπόμνημα σημειώνουν ότι ακόμα και μετά την ψήφιση του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2026 και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους, δεν επιλύθηκαν όλα τα ζητήματα που είχαν προκύψει στο διάστημα που ίσχυε το μοντέλο της αγοράς υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι σε εκκρεμότητα παραμένει η πληρωμή του επιδόματος ανεργίας κατά τη περίοδο που δεν λειτουργούν τα προγράμματα, η έγκαιρη διαδικασία προκηρύξεων για την σωστή στελέχωση των προγραμμάτων και η διασφάλιση των εργαζομένων που είχαν απασχόληση σε προγράμματα και με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης μετακινήθηκαν σε άλλα προγράμματα.

Στο υπόμνημα χαιρετίζουν την πρόθεση της Υπουργού Παιδείας, που τους κοινοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, να προχωρήσει η διαδικασία προκηρύξεων για δύο προγράμματα (ΚΙΕ και Επιμορφωτικά Κέντρα), τα οποία  έχουν ανάγκες στελέχωσης με Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου.

Καλούν, παράλληλα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει για «να ληφθεί απόφαση για την διασφάλιση του επιδόματος ανεργίας (με κατ’ εξαίρεση εγγραφής για την περίοδο αναστολής εργασιών ή διακοπής  απασχόλησης από την λήξη μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους εργαζομένων) ή την πληρωμή 12 μηνιαίων μισθών όπως εφαρμόζεται στους αορίστου εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Εορτολόγιο: Πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Δείτε σε ποιους να ευχηθείτε
«Την ακινητοποίησε, το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα», λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον κατηγορούμενο για την δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο
Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος: Καταιγίδες και πιθανό χαλάζι το διήμερο – Πότε υποχωρεί η θερμοκρασία - Live η εξέλιξη του καιρού
Επίδομα πατρότητας στην Κύπρο: Πόσα παίρνεις, για πόσο και το λάθος που μπορεί να σου το στερήσει
Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο... Κριστιάνο Ρονάλντο: Tου έστειλε 100 ευρώ με IRIS!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επ. Ελέγχου: Προστασία ληπτών ΕΕΕ από καζίνο, τυχερά παιχνίδια και στοίχημα

 03.09.2026 - 14:03
Επόμενο άρθρο

Δίπλαρος: Προειδοποιεί για κίνδυνο διάσπασης στον ΔΗΣΥ-Αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες

 03.09.2026 - 14:17
Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Στα θέματα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

  •  03.09.2026 - 13:23
Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη που έψαχναν εδώ και μέρες - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη που έψαχναν εδώ και μέρες - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

  •  03.09.2026 - 12:30
Πώς απαντά η Κυβέρνηση στις «ανάσες» που ζητούν οι πολίτες για την οικονομία

Πώς απαντά η Κυβέρνηση στις «ανάσες» που ζητούν οι πολίτες για την οικονομία

  •  03.09.2026 - 12:49
Καρέ-καρέ η επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό – ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που οδηγός αγνόησε το σήμα της Αστυνομίας - Το βαν να κινείται επικίνδυνα στο πλάι

Καρέ-καρέ η επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό – ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που οδηγός αγνόησε το σήμα της Αστυνομίας - Το βαν να κινείται επικίνδυνα στο πλάι

  •  03.09.2026 - 14:19
Δίπλαρος: Προειδοποιεί για κίνδυνο διάσπασης στον ΔΗΣΥ-Αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες

Δίπλαρος: Προειδοποιεί για κίνδυνο διάσπασης στον ΔΗΣΥ-Αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες

  •  03.09.2026 - 14:17
Επέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ οι εκπαιδευτικοί - «Διασφάλιση θέσεων εργασίας ΤΩΡΑ»

Επέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ οι εκπαιδευτικοί - «Διασφάλιση θέσεων εργασίας ΤΩΡΑ»

  •  03.09.2026 - 14:08
Επιζώντας από το ναυάγιο στην Κερύνεια περιγράφει τι συνέβη – «Δύο συγγενείς μου αγνοούνται»

Επιζώντας από το ναυάγιο στην Κερύνεια περιγράφει τι συνέβη – «Δύο συγγενείς μου αγνοούνται»

  •  03.09.2026 - 13:01
Νέοι στο Υπουργικό: Youth Power ή επικοινωνιακό Power;

Νέοι στο Υπουργικό: Youth Power ή επικοινωνιακό Power;

  •  03.09.2026 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα