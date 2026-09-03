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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

 03.09.2026 - 16:07
Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

Με την κατάθεση τριών εμπειρογνωμόνων της Αστυνομίας συνεχίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου, γνωστό ως «Ζαβράντωνα», η οποία αφορά την εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια. Κατά τη διαδικασία, η υπεράσπιση έθεσε ζήτημα παραβίασης των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη, αναφορικά με τη μη διατήρηση των ακατέργαστων αρχείων από τα κινητά τηλέφωνα του «Μάρωνα».

Το 2022, ο Ζαβράντωνας κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκισης. Τον Μάιο του 2026, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη λόγω κακοδικίας και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Στη σημερινή δικάσιμο, κατά την εξέτασή του, ο αστυφύλακας Γ.Μ. της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών υιοθέτησε την έκθεσή του σχετικά με τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην οικία του Γιάννη Ανδρέου, άλλως «Μάρωνα».

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, Χρίστος Πουτζιουρής, σημείωσε ότι από τα βίντεο δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ακριβής ώρα άφιξης και αναχώρησης από την οικία.

Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε αστυφύλακας του Τμήματος Πληροφορικής της Αστυνομίας, ο οποίος υιοθέτησε την έκθεσή του από τους ελέγχους που διενήργησε στα κινητά τηλέφωνα του «Μάρωνα».

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, ρώτησε τον μάρτυρα αν παρενέβη στα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων, με τον ίδιο να απαντά ότι τα δεδομένα που εξάγονται είναι μόνο για ανάγνωση και δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε σειρά ερωτήσεων στον μάρτυρα σχετικά με τον τρόπο άντλησης των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα, αμφισβητώντας τις γνώσεις του.

Στη συνέχεια, ο κ. Πουτζιουρής ρώτησε τον μάρτυρα γιατί δεν κρατήθηκαν τα ακατέργαστα αρχεία των κινητών τηλεφώνων, με τον αστυφύλακα να απαντά ότι δεν διατηρήθηκαν λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.

«Έχετε παραβιάσει τα δικαιώματα του κατηγορούμενου για δίκαια δίκη γιατί ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με δικό του εμπειρογνώμονα ποια ήταν τα ακατέργαστα αρχεία που δεν κράτησες», είπε στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης, απευθυνόμενος στον μάρτυρα.

Ο τρίτος μάρτυρας που κατέθεσε ήταν αστυφύλακας ο οποίος υπηρετεί στο Δικανικό Εργαστήριο του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο μάρτυρας δέχθηκε ερωτήσεις από τον συνήγορο υπεράσπισης Χρίστο Πουτζιουρή σχετικά με τον τρόπο άντλησης και εξέτασης των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα.

Ο κ. Πουτζιουρής επισήμανε ότι στις εκθέσεις που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο περιλαμβάνονται επιλεγμένα αρχεία, τα οποία επέλεξε ο εξεταστής της υπόθεσης ή ο δικανικός εξεταστής.

Το Δικαστήριο αποφάσισε όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο ο Γιώργος Χριστοδούλου, η οποία ορίστηκε για τις 11 Σεπτεμβρίου, στις 10:30 το πρωί.

Παράλληλα, η Κατηγορούσα Αρχή και η υπεράσπιση εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να καταθέσουν γραπτές αγορεύσεις στην επόμενη δικάσιμο.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε, ενδέχεται να κλητευθεί νέος μάρτυρας, εφόσον υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών.

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