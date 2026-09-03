Αγία Νάπα: Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς - Επιθέσεις και κλοπές σε βάρος δύο γυναικών - Στο νοσοκομείο η μία

Οι δύο υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία από 30χρονη και 33χρονη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 30χρονη, την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώστου, δέχθηκε επίθεση από άγνωστά της πρόσωπα, τα οποία της έκλεψαν την τσάντα της.

Η δεύτερη υπόθεση φέρεται να διαπράχθηκε, γύρω στις 6.15π.μ. της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, με θύμα την 33χρονη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στην επαρχία Αμμοχώστου, δέχθηκε επίθεση από άγνωστά της πρόσωπα, τα οποία φέρονται να την κτύπησαν και να έκλεψαν την τσάντα της. Η 33χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο γόνατο . Αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον των πιο πάνω προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας διερευνά την υπόθεση.