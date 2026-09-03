ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Καρέ καρέ οι πυροβολισμοί στους δρόμους της Λεμεσού

Το βίντεο από τη σκηνή καταγράφει καρέ-καρέ την επεισοδιακή επιχείρηση, με το λευκό όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να το ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί, όταν μέλος της Ποδηλατικής Αστυνομίας έκανε σήμα στον οδηγό του βαν να σταματήσει για έλεγχο στην οδό Αθηνών.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη και να κινητοποιηθούν επιπλέον αστυνομικές μονάδες.

Από την οδό Αθηνών μέχρι τον Ύψωνα

Το όχημα κατευθύνθηκε προς τη βιομηχανική περιοχή Ύψωνα, με την καταδίωξη να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός φέρεται να προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αντικείμενα φέρεται να ρίχθηκαν προς τα αστυνομικά οχήματα.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το βαν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ρίχθηκαν πυροβολισμοί στον αέρα, αλλά και προς τα ελαστικά του οχήματος, σε μια προσπάθεια να ακινητοποιηθεί.

Τελικά, μετά την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, το βαν ακινητοποιήθηκε σε φώτα τροχαίας στην περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών.