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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο: Συναγερμός για τα περιστατικά

 04.09.2026 - 11:58
Πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο: Συναγερμός για τα περιστατικά

Απεβίωσε ο πρώτος ασθενής με ιό του δυτικού Νείλου στην Κύπρο για φέτος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο ο Παθολόγος/ Λοιμωξιολόγος Άριστος Αριστοδήμου.

Όπως επιβεβαίωσε, πρόκειται για 90χρονο με υποκείμενα νοσήματα. Ο κ. Αριστοδήμου επισήμανε ότι πρόκειται για λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και «κάποιοι ασθενείς μπορεί να μην τα καταφέρουν».

Ο γιατρός ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχαν εντοπιστεί συνολικά 10 περιστατικά. Από αυτά τα εφτά είναι επιβεβαιωμένα και τα τρία πιθανά.

Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, τέσσερις νοσηλεύονται.

Ερωτηθείς για τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται, ο κ. Αριστοδήμου ανέφερε ότι εξ αρχής λαμβάνονται μέτρα για κάθε κρούσμα που δηλώνεται. «Γίνεται ιχνηλάτηση, ψεκασμοί, door-to-door, για εντοπισμό και εξάλειψη εστιών και αν χρειαστεί επαναλαμβάνεται», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται στην επαρχία Λευκωσίας.

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