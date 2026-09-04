Οργή στην Άγκυρα για μνημείο στην Κύπρο: Πυρά κατά της ΕΕ και σκληρή ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι πρόκειται για «δήθεν μνημείο» που, όπως ισχυρίζεται, σχεδιάζεται με στόχο να διατυπωθούν «συκοφαντίες κατά των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Άγκυρας για την τουρκική εισβολή του 1974, την οποία χαρακτηρίζει «ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι «απέτρεψε την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού και έφερε ειρήνη σε ολόκληρο το νησί, η οποία συνεχίζεται για περισσότερο από μισό αιώνα».

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες της Κυπριακής Δημοκρατίας «διαστρεβλώνουν και πολιτικοποιούν τις ιστορικές πραγματικότητες».

Η Άγκυρα στρέφει τα πυρά της και κατά των ευρωπαϊκών θεσμών, κατηγορώντας τους ότι, αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, «απομακρύνονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης και γίνονται όργανο της προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς». «Αυτό υπονομεύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών», αναφέρει.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση προς τους αξιωματούχους της ΕΕ «να μη μετατρέπονται σε όργανο κύκλων που με κάθε τους βήμα επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση».