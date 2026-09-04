Οργή στην Άγκυρα για μνημείο στην Κύπρο: Πυρά κατά της ΕΕ και σκληρή ανακοίνωση

Αντόνιο Κόστα: «Σε μια ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα»
«Σε μια ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος έγινε δεκτός το πρωί της Παρασκευής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που θα έχει με τον κ. Κόστα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Τον συνεχάρη, παράλληλα, για την πρωτοβουλία του να επισκεφθεί όλα τα κράτη μέλη.