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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητείται ο 22χρονος Κώστας για κλοπή οχήματος στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία του

 04.09.2026 - 10:59
Προσοχή: Καταζητείται ο 22χρονος Κώστας για κλοπή οχήματος στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο KOSTAS HUSEYIN, 22ετών, κάτοικος Πάφου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μηχανοκίνητου οχήματος που διαπράχθηκε στις 27/08/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

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«Σε μια ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος έγινε δεκτός το πρωί της Παρασκευής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που θα έχει με τον κ. Κόστα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Τον συνεχάρη, παράλληλα, για την πρωτοβουλία του να επισκεφθεί όλα τα κράτη μέλη.

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