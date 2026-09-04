Αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο: Τι προβλέπεται για διατροφές, εισοδήματα και περιουσία γονέων

Μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ και την εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσιρίδου, αναφέρθηκε στην προσπάθεια για πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος είναι «να κάνουμε τη διαδικασία πιο φιλική, πιο ανθρώπινη, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής του παιδιού και όλης της οικογένειας».

Σημαντικό σημείο αφορά τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το ύψος της διατροφής του τέκνου.

Συγκεκριμένα, διασφαλίζεται η αποκάλυψη της πραγματικής εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης των γονέων μέσω ένορκης δήλωσης, ώστε τα συγκεκριμένα δεδομένα να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της διατροφής.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής από το Δικαστήριο επιπρόσθετου ποσού ύψους 20% επί του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, σε περίπτωση μη καταβολής της διατροφής από τον υπόχρεο.

Εξαίρεση προβλέπεται όταν αποδεικνύεται εγγράφως οικονομική αδυναμία του υπόχρεου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόνοια που αφορά την ενηλικίωση του παιδιού.

Προβλέπεται παράταση της ισχύος του διατάγματος διατροφής και μετά την ενηλικίωση του τέκνου, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση νέου διατάγματος για τη ρύθμιση της διατροφής.

Η γενικότερη κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Τσιρίδου, είναι οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες, πιο ευέλικτες και περισσότερο ανθρώπινες, με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια.

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