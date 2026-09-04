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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Φωτιά» στα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής: Συντάξεις, φάρμακα, GSI, τζόγος και το ναυάγιο στην Κερύνεια

 04.09.2026 - 07:42
«Φωτιά» στα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής: Συντάξεις, φάρμακα, GSI, τζόγος και το ναυάγιο στην Κερύνεια

Οι διαβουλεύσεις για το συνταξιοδοτικό και οι αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων, οι ελλείψεις φαρμάκων, τα ερωτήματα του ΓΓ ΑΚΕΛ για τον GSI, η πρόταση για αποκλεισμό των ληπτών επιδομάτων πρόνοιας από τον τζόγο, οι απαιτήσεις ΟΕΒ από την κυβέρνηση και το ναυάγιο στην Κερύνεια είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν τα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου την Παρασκευή.

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών», κάνοντας λόγο για έντονη ανησυχία των κοινωνικών εταίρων για το συνταξιοδοτικό, λόγω προτάσεων που εκτροχιάζουν το κόστος της μεταρρύθμισης και του ενδεχομένου μελλοντικής αύξησης των εισφορών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, σημειώνοντας ότι για την ανάπτυξη ο Υπουργός επικαλείται τη Eurostat, αλλά όχι για τον πληθωρισμό. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, με τον τέως Πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό και τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Κουρεμένο το πέναλτι στις συντάξεις» αναφέρεται στο όφελος για 40.000 συνταξιούχους από τον περιορισμό στην αναλογιστική μείωση του 12% αλλά και τις αυξήσεις στις συντάξεις. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο ναυάγιο της Κερύνειας, σημειώνοντας αφενός ότι ο καπετάνιος αψήφησε τις προειδοποιήσεις και αφετέρου τις επιπτώσεις στην «κυβέρνηση». Αλλού, ο «Π» αναφέρεται στη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών για τα σχολικά λεωφορεία και τους βανδαλισμούς που υφίστανται.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Ασθενείς χωρίς φάρμακα» κάνει λόγο για καθυστερήσεις και ελλείψεις και για ασθενείς που αναγκάζονται να διακόπτουν τις θεραπείες τους. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει την άρνηση της Κομισιόν για πληρωμές στα κατεχόμενα για τον αφθώδη πυρετό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις προσπάθειες για νέο σύστημα διορισμών, σημειώνοντας ότι στον υφιστάμενο κατάλογο διοριστέων υπάρχουν απόφοιτοι από το 1983.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Οκτώ καυτά ερωτήματα για τον GSI» αναφέρει ότι στα ερωτήματα που θέτει για το θέμα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ προς τον Υπουργό Οικονομικών σημειώνοντας ότι, μεταξύ άλλων, αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, τις εξαρτήσεις, τη βιωσιμότητα και την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στην ετήσια αύξηση στις τιμές των καυσίμων στο 20,3%, και στα επείγοντα μέτρα που ζητά η ΠΕΟ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα πρόταση για το 12% στο συνταξιοδοτικό είναι βελτιωμένη.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Αντιμέτωποι με αποκλεισμό από τζόγο οι λήπτες κοινωνικής πρόνοιας» σημειώνοντας ότι η ρυθμιστική αρχή για το καζίνο ανέφερε αύξηση του τζόγου όταν πληρώνονται τα επιδόματα. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπ. Παιδείας, αναφέροντας στη λεζάντα ότι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο κέντρο της Λευκωσίας ζητώντας ανεργιακό επίδομα. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε πρόταση που συζητήθηκε στην Κονοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων στα κτήρια.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη» με τίτλο «Ντεμπούτο προεκλογικής με μηνύματα υποταγής στους μεγαλοεργοδότες!» αναφέρει ότι η κυβέρνηση απάντησε θετικά στα αιτήματα που έθεσε η ΟΕΒ, κάνοντας λόγο για «casus belli» για τη μείωση των εισφορών στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται στα ερωτήματα του ΓΓ ΑΚΕΛ στον Υπ. Οικονομικών για τον GSI, και ρωτά αν πρόκειται για ενεργειακή ασφάλεια ή για υπερκέρδη για κάποιους. Αλλού, η εφημερίδα κάνει λόγο για «μεγάλη απάτη» για τη μείωση του 12% στις συντάξεις, σημειώνοντας ότι η πραγματική μείωση δεν θα ξεπερνά το 1%.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» με τίτλο «Η εμμονή της Τουρκίας σε ‘κυριαρχία’ του ψευδοκράτους, άφησε τον κόσμο αβοήθητο στο καταμαράν» αναφέρεται στο ναυάγιο στην Κερύνεια, σημειώνοντας ότι σωστικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ήταν σωτήρια. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι το El Nino αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα, κάνοντας λόγο για τον πιο «ανήσυχο» χειμώνα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην καταγγελία αιχμαλώτου του 1974 ότι υπέστη βιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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