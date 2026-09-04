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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σκηνές πανικού στη Λεμεσό: Δεν σταμάτησαν ούτε στους πυροβολισμούς - Άγρια καταδίωξη με δύο συλλήψεις

 04.09.2026 - 07:03
Σκηνές πανικού στη Λεμεσό: Δεν σταμάτησαν ούτε στους πυροβολισμούς - Άγρια καταδίωξη με δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από καταδίωξη οχήματος και σειρά τροχαίων και ποινικών αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10:40 χθες το πρωί, ενώ μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης διενεργούσαν τροχονομικούς ελέγχους σε περιοχή της Λεμεσού, επιχείρησαν να ανακόψουν για έλεγχο όχημα, το οποίο δεν έφερε πινακίδα εγγραφής στο μπροστινό μέρος.

Ο οδηγός του οχήματος, ενώ αρχικά συμμορφώθηκε στο σήμα των μελών της Αστυνομίας, στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα προς το μέρος τους, θέτοντας τους σε κίνδυνο. Ακολούθως, συνέχισε την πορεία του αμελώς και επικίνδυνα, παραλείποντας να σταματήσει σε διασταυρώσεις, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και άλλα σήματα τροχαίας, ενώ συγκρούστηκε και με σταθμευμένα οχήματα.

Κατά την προσπάθεια ανακοπής του οχήματος, μέλη της Αστυνομίας προέβησαν στη ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών. Ο οδηγός ακινητοποίησε αρχικά το όχημα, ωστόσο στη συνέχεια ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα, κατευθύνοντάς το προς το μέρος των αστυνομικών, θέτοντάς τους σε κίνδυνο.

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός φέρονται να έριχναν διάφορα αντικείμενα προς τα υπηρεσιακά οχήματα που τους ακολουθούσαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα υπηρεσιακού οχήματος.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν αυτό προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε. Κατά την προσέγγιση του οχήματος από τα μέλη της Αστυνομίας, οι δύο επιβαίνοντες φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον τους, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για αυτόφωρα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε, στην κατοχή του 19χρονου οδηγού εντοπίστηκε μαχαίρι, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και για το αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης και αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, δύο μέλη της Αστυνομίας τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού και η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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