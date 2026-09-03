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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Απίστευτη διάρρηξη στη Λεμεσό: Με τροχό μπήκε σε περίπτερο στη Λεμεσό - Τι άρπαξε ο δράστης

 03.09.2026 - 21:16
VIDEO - Απίστευτη διάρρηξη στη Λεμεσό: Με τροχό μπήκε σε περίπτερο στη Λεμεσό - Τι άρπαξε ο δράστης

Διάρρηξη σε περίπτερο στη Λεμεσό, στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου, καταγγέλλεται μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνοδεύεται από βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του υποστατικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 5:00 και 5:30.

Όπως φαίνεται να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας, άγνωστο πρόσωπο προσέγγισε το περίπτερο και, χρησιμοποιώντας τροχό (flex), φέρεται να παραβίασε την πόρτα και να εισήλθε στο εσωτερικό.

Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με την ίδια καταγγελία, το πρόσωπο φέρεται να αφαίρεσε ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και συναλλαγών κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ άλλων για την έκδοση καρτών top-up κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Το υλικό από τις κάμερες φέρεται να καταγράφει τις κινήσεις του δράστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διάρρηξης, από τη στιγμή που παραβιάζει την είσοδο μέχρι και την αποχώρησή του από το περίπτερο.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα, σύμφωνα με την ανάρτηση, εντοπίστηκε αργότερα σπασμένο στη Λεωφόρο Μακαρίου, ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε απόπειρες του ίδιου προσώπου να δράσει και σε άλλα σημεία.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, ενώ το οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει καρέ-καρέ τη φερόμενη δράση του διαρρήκτη.

Δείτε τα βίντεο:

 

 

 

 

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