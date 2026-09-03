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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

 03.09.2026 - 19:12
Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

Σημαντικό τετ α τετ, έπειτα από αρκετό χρονικό διάστημα, είχαν το απόγευμα της Πέμπτης η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και ο τέως Πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεργασίες στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο πρόσωπο που θα λάβει τελικά το κομματικό χρίσμα.

Οι δύο πολιτικοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εξελίξεις και τα δεδομένα που διαμορφώνονται εντός της παράταξης, την ώρα που παρασκηνιακά οι συζητήσεις στην Πινδάρου έχουν εδώ και καιρό αρχίσει να παίρνουν μορφή.

Το σημερινό τετ α τετ αποκτά, ως εκ τούτου, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον ΔΗΣΥ και ενώ στο εσωτερικό του κόμματος αναζητείται ο δρόμος που θα οδηγήσει στην τελική επιλογή για τις Προεδρικές.

Οι διεργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των προσώπων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, αλλά και στη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο ΔΗΣΥ για την ανάδειξη του υποψηφίου του.

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