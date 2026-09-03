Σοβαρή καταγγελία για αεροπορική: Απίστευτη ταλαιπωρία για μητέρα και 5χρονο - «Με άφησαν εκτός πτήσης με το παιδί μου»

Σύμφωνα με την καταγγελία, η επιβάτης είχε προγραμματίσει πρωινή πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα, στις 7:55 π.μ., μαζί με το 5χρονο παιδί της. Όπως αναφέρει, παρά το γεγονός ότι είχε πραγματοποιήσει check-in, τελικά δεν κατάφερε να επιβιβαστεί στην πτήση, υποστηρίζοντας ότι έμεινε εκτός της πύλης με την αιτιολογία ότι «δεν ήταν punctual».

Η ίδια υποστηρίζει πως αναγκάστηκε να προχωρήσει σε κράτηση νέας πτήσης για τις 9:40 μ.μ., καταβάλλοντας εκ νέου το κόστος των εισιτηρίων και των τελών αεροδρομίου, ενώ, όπως καταγγέλλει, χρειάστηκε επίσης να αναζητήσει τις αποσκευές της μέσω του τμήματος Lost and Found.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Η νέα πτήση επιστροφής από Αθήνα προς Λάρνακα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 9:40 μ.μ., παρουσίασε επίσης καθυστέρηση, με την αναχώρηση να πραγματοποιείται τελικά μετά τα μεσάνυχτα.

Στην ανάρτησή της, η επιβάτης εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια, υποστηρίζοντας ότι, ενώ από την πλευρά της εταιρείας ζητείται κατανόηση για τις καθυστερήσεις, η ίδια δεν έτυχε της αντίστοιχης ευελιξίας όταν ταξίδευε με ένα μικρό παιδί.

«Η κατανόηση είναι αμφίδρομη», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αισθάνθηκε ότι εξάντλησε κάθε περιθώριο κατανόησης κατά τη διάρκεια της ταλαιπωρίας που, όπως υποστηρίζει, υπέστη.

Κλείνοντας την καταγγελία της, η πολίτης εκφράζει την απογοήτευσή της για την εμπειρία, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη αεροπορική επιλογή «δεν αξίζει τον κόπο, τα λεφτά και το άγχος».