Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜπλακ άουτ σε υπηρεσίες AI: Προβλήματα σε ChatGPT, Claude, Grok και Gemini
ΔΙΕΘΝΗ

Μπλακ άουτ σε υπηρεσίες AI: Προβλήματα σε ChatGPT, Claude, Grok και Gemini

 03.09.2026 - 18:43
Μπλακ άουτ σε υπηρεσίες AI: Προβλήματα σε ChatGPT, Claude, Grok και Gemini

Εκτεταμένα προβλήματα παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε OpenAI, Claude, Grok, Google Gemini και Cursor. Η χρονική σύμπτωση των δυσλειτουργιών δημιουργεί ενδείξεις ότι η αιτία δεν βρίσκεται στα επιμέρους μοντέλα AI, αλλά σε υποδομές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία τους.

Στο Down Detector καταγράφηκε απότομη αύξηση των αναφορών για προβλήματα την ίδια χρονική στιγμή. Τα δεδομένα αυτά παραπέμπουν σε δυσλειτουργία που δεν σχετίζεται με τον κώδικα ή τους αλγορίθμους των ίδιων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ενδεχομένως με ευρύτερο τμήμα της διαδικτυακής υποδομής.

Μία από τις πιθανές αιτίες που εξετάζονται αφορά τις υποδομές των λεγόμενων hyperscalers, δηλαδή εταιρειών που διαχειρίζονται τεράστια κέντρα δεδομένων, όπως το AWS και το Microsoft Azure. Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες φιλοξενούν δεδομένα σε αυτές τις υποδομές ή διοχετεύουν την κίνησή τους μέσω κοινών σημείων διασύνδεσης (peering points).

Οι επιπτώσεις, πάντως, δεν εμφανίστηκαν μόνο στις ίδιες τις υπηρεσίες AI. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού όπως το Cursor παρουσίασαν επίσης προβλήματα σχεδόν αμέσως, καθώς η λειτουργία τους εξαρτάται από APIs της OpenAI και της Anthropic.

Η έκταση των αναφορών δείχνει, παράλληλα, ότι το φαινόμενο δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν προβλήματα και σε άλλες, μη σχετιζόμενες μεταξύ τους υπηρεσίες.

Με βάση τις σχετικές ενδείξεις, το πρόβλημα ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερη δυσλειτουργία στη διεθνή δρομολόγηση της διαδικτυακής κίνησης, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Tier-1 transit και DNS.

Πηγή: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Παπαμιχαήλ - Πότε θα γίνει η κηδεία, η παράκληση της οικογένειάς του - Δείτε φωτογραφία
ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Η στιγμή των πυροβολισμών στους δρόμους της Λεμεσού
Video: «Δεν αποκλείω νομικά μέτρα» – AI βίντεο με τον «Ρίκκο Μάππουρο» εξακολουθούν να κυκλοφορούν
Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη που έψαχναν εδώ και μέρες - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
Συγκίνηση στην κηδεία του Ντίμη Μαυρόπουλου: Συγγενείς και φίλοι «λένε» το στερνό αντίο – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλλάζει το τοπίο στην αγορά ακινήτων - Στο στόχαστρο οι ξένοι αγοραστές

 03.09.2026 - 18:30
Επόμενο άρθρο

Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

 03.09.2026 - 19:12
Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Στα θέματα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

  •  03.09.2026 - 13:23
Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

  •  03.09.2026 - 19:12
ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Η στιγμή των πυροβολισμών στους δρόμους της Λεμεσού

ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Η στιγμή των πυροβολισμών στους δρόμους της Λεμεσού

  •  03.09.2026 - 17:04
Αλλάζει το τοπίο στην αγορά ακινήτων - Στο στόχαστρο οι ξένοι αγοραστές

Αλλάζει το τοπίο στην αγορά ακινήτων - Στο στόχαστρο οι ξένοι αγοραστές

  •  03.09.2026 - 18:30
Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

  •  03.09.2026 - 16:07
Σοβαρή καταγγελία για αεροπορική: Απίστευτη ταλαιπωρία για μητέρα και 5χρονο - «Με άφησαν εκτός πτήσης με το παιδί μου»

Σοβαρή καταγγελία για αεροπορική: Απίστευτη ταλαιπωρία για μητέρα και 5χρονο - «Με άφησαν εκτός πτήσης με το παιδί μου»

  •  03.09.2026 - 19:40
Αγία Νάπα: Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς - Επιθέσεις και κλοπές σε βάρος δύο γυναικών - Στο νοσοκομείο η μία

Αγία Νάπα: Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς - Επιθέσεις και κλοπές σε βάρος δύο γυναικών - Στο νοσοκομείο η μία

  •  03.09.2026 - 16:36
Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

  •  03.09.2026 - 18:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα