Αλλάζει το τοπίο στην αγορά ακινήτων - Στο στόχαστρο οι ξένοι αγοραστές

Σημειώνεται ότι για το θέμα υπάρχουν τέσσερις προτάσεις νόμου από ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ.

Μιλώντας κατά τη συζήτηση του θέματος, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε ότι, παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει ήδη σαφείς περιορισμούς, το Υπουργείο έχει αναγνωρίσει την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης του ζητήματος.

«Στόχος μας είναι η αποτελεσματικότερη ρύθμιση της απόκτησης γης από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, η ενίσχυση της διαφάνειας και, κυρίως, η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και ουσιαστικού μηχανισμού ελέγχου», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι στο ενοποιημένο κείμενο έχουν περιληφθεί αρκετά εργαλεία προς τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, έχει περιληφθεί η απαγόρευση απόκτησης γης εκτός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης, με στόχο την προστασία της γεωργικής γης, καθώς και η απαγόρευση απόκτησης γης που γειτνιάζει με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή με υποδομές ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και του δημόσιου συμφέροντος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει προστεθεί σχετική αναφορά σε περιορισμούς ως προς την έκταση της ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς απόκτησης κατοικίας, όπως επίσης και ως προς το μέγεθος της κατοικίας.

Σε σχέση με το εμβαδόν, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρέπει να τεθούν κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω συζήτησης. «Το ακριβές μέγεθος ποιο θα είναι, πόση θα είναι η γη, χρειάζεται να γίνει μια διαβούλευση», είπε.

Να μπουν μετρήσιμα κριτήρια και απαγορεύσεις ζητά η επιτροπή

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέδειξε την αναγκαιότητα «να υπάρξουν αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια σε ό,τι αφορά την αγορά κυπριακής γης από μεγάλα, ιδιαίτερα μεγάλα, ξένα ιδιωτικά συμφέροντα».

Ανέφερε ότι «ζούμε σε μία ημικατεχόμενη πατρίδα. Ένα άλλο κομμάτι της Κύπρου, υπό γνωστές συνθήκες, βρίσκεται στα χέρια των βρετανικών βάσεων. Και πλέον τουλάχιστον ένα στα δύο αγοραπωλητήρια που γίνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση επίσημα στοιχεία, αφορά αγορές από αλλοδαπούς και, σε πολλές περιπτώσεις, τεράστιων εκτάσεων γης».

Επομένως, συνέχισε, «η εισαγωγή μετρήσιμων κριτηρίων, αλλά και απαγορεύσεων, ειδικότερα γύρω από κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας – λιμάνια, αεροδρόμια, παραλιακά μέτωπα, γραμμή κατάπαυσης του πυρός – θεωρούνται για εμάς πολύ σημαντικές, όπως και πλήρεις απαγορεύσεις που αφορούν τη γεωργική και κτηνοτροφική γη».

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι σήμερα επανεκκίνησε η συζήτηση με τη νέα σύσταση της Επιτροπής Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει επί της ουσίας τον ερχόμενο Οκτώβριο, τόσο για να συζητήσει τα συγκεκριμένα θέματα όσο και για να επαναφέρει τη συζήτηση που αφορά τις ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα ώστε να μην είναι ελλιπής η νομοθεσία.

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι «αυτό το θέμα της αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας είναι πρωτίστως εθνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα πατριωτικό, είναι και ζήτημα κοινωνικό, διότι η άνοδος των τιμών δεν είναι άσχετη με την ανεξέλεγκτη αγορά μεγάλων εκτάσεων ή πολύ ακριβών τεμαχίων από αλλοδαπούς».

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι και πρέπει το κράτος να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που βλέπει ότι υπάρχει κατάχρηση».

«Δεν πρέπει, όμως, να οδηγηθούμε σε οριζόντιες απαγορεύσεις, οι οποίες θα πλήξουν χωρίς διακρίσεις την επενδυτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα σε επαρχίες όπως η Πάφος», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «το ερώτημα είναι άλλο: σε ποιες περιπτώσεις η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας δημιουργεί πραγματικό ζήτημα δημόσιου ή στρατηγικού συμφέροντος και πώς το κράτος μπορεί να το εντοπίζει εγκαίρως, χωρίς αυτοί οι περιορισμοί τελικά να καθίστανται κενού περιεχομένου».

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται επίσης να εξεταστεί πότε απαιτείται προηγούμενη έγκριση, ποια κριτήρια θα εφαρμόζονται και κατά πόσο πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί και όπου δικαιολογείται.

«Δεν χρειάζεται, σίγουρα, να δημιουργήσουμε πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ελέγχου. Αρκεί να αξιοποιήσουμε μία συνεκτική διαδικασία», είπε.

«Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι να κλείσουμε την αγορά στους ξένους επενδυτές. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να γνωρίζει το κράτος ποιος πραγματικά αποκτά και ελέγχει ακίνητη ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία και να μπορεί να παρεμβαίνει ειδικά εκεί όπου υπάρχει τεκμηριωμένος λόγος», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, είπε ότι «πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ζήτημα που χρήζει σοβαρότητας. Ναι στις ξένες επενδύσεις, ναι στην επιχειρηματικότητα, αλλά με κανόνες και μέτρο».

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος «πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στις επενδύσεις, αλλά όχι ανοχύρωτη. Ναι στην ανάπτυξη, όχι στην ανεξέλεγκτη οικονομική δραστηριότητα, όχι στην ανεξέλεγκτη οικονομική διείσδυση και, βέβαια, όχι στην γκετοποίηση, από όπου κι αν προέρχεται».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος ΑΛΜΑ και βουλευτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, συνέδεσε το θέμα με τα επίπεδα τιμών ακινήτων και ενοικίων. Όπως σημείωσε, η απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς αυξάνει τη ζήτηση και, στη βάση του κανόνα προσφοράς και ζήτησης, αυξάνονται οι τιμές.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει και μία ειδική πτυχή, καθώς οι αλλοδαποί είναι κατά κύριο λόγο αγοραστές πολύ ακριβών ακινήτων. «Αυτό αποτελεί δεύτερο λόγο για να πιέζονται οι τιμές προς τα πάνω», σημείωσε.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το ζήτημα θα πρέπει να τύχει ρύθμισης, η οποία να μην αφορά μόνο τα φυσικά αλλά και τα νομικά πρόσωπα,

Επισήμανε παράλληλα ότι το πρόβλημα με τη στεγαστική κρίση επιτείνεται από το πρόγραμμα των χρυσών θεωρήσεων εισόδου (golden visas).

«Με αυτό το πρόγραμμα αλλοδαποί μπορούν να αποκτούν άδεια παραμονής στην Κύπρο αγοράζοντας ένα σπίτι αξίας €300.000», είπε, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο εάν υπάρξει ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, «γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο κάτοχος άδειας παραμονής στην Κύπρο θα μπορεί πλέον να διακινείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Άρα, σημείωσε, το πρόγραμμα θα γίνει ακόμη πιο ελκυστικό «και αυτό θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές των ενοικίων, οι οποίες πλήττουν τα εισοδήματα των Κυπρίων πολιτών».

ΚΥΠΕ