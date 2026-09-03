Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

Ο επόμενος πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, στις εγκαταστάσεις της Auction Yard στη Μοσφιλωτή, στη Λεωφόρο Λεμεσού 12, 7647 Μοσφιλωτή, Λάρνακα.

Ο κατάλογος των διαθέσιμων οχημάτων, μαζί με τις σχετικές φωτογραφίες, είναι διαθέσιμος από σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα οχήματα πριν από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη λίστα με τα αντικείμενα.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη λίστα και τις φωτογραφίες με τα αντικείμενα.

Πότε μπορούν να δουν τα οχήματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιθεωρήσουν τα οχήματα πριν από τη δημοπρασία στις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου: 10:00–13:00 και 14:00–17:00

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου: 10:00–14:30

Η διαδικασία της δημοπρασίας επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα διαθέσιμα οχήματα, με τις τιμές να διαμορφώνονται σύμφωνα με την εξέλιξη της διαδικασίας και τους όρους του πλειστηριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία, η Τράπεζα Κύπρου έχει διαθέσει το τηλέφωνο 22 120704.