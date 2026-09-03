Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκε άλλη μια σορός - Στους 10 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι

Μετά και τον τελευταίο εντοπισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 10, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 18 ακόμη αγνοουμένων.

Το Filo Jet είχε αναχωρήσει στις 30 Αυγούστου από την Κερύνεια με προορισμό το Taşucu της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ το πλοίο βρισκόταν ανοιχτά της Κερύνειας, άρχισε να εισρέει νερό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να σημειωθεί η πολύνεκρη τραγωδία.

Την τελευταία εξέλιξη ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος ανέφερε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκε και ανασύρθηκε ακόμη μία σορός από τη θάλασσα.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων.