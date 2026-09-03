Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΝομικός του ΔιαβόλουΔόξα τα λεφτά έχουμε Θεό
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό

 03.09.2026 - 20:29
Δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό

Ο τίτλος δανεικός από ένα (εχμ) θεϊκό σύνθημα γραμμένο στο τοιχάκι μπροστά από την Αγία Σοφία Στροβόλου (το οποίο εμφανιζόταν πεισματικά κάθε φορά που οι παπάδες το μπογιάτιζαν μέχρι οι άγνωστοι συγγραφείς να εγκαταλείψουν τελικά τη μάχη) που πιστεύω πως αντικατοπτρίζει πλήρως και με (εχμ) διαβολικό τρόπο τη διαβόητη πλέον σχέση της Εκκλησίας της Κύπρου με τον υλικό πλούτο. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε προ ημερών το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η κρατική χορηγία–αρωγή, για την κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου της υπαίθρου και των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων ανήλθε για το 2025 στα €8,8 εκατ. αυξημένο κατά €500.000 από το 2024 και με εκτίμηση να φτάσει τα €9,1 εκατ. το 2026. Δεν χρειάζεται νομίζω να μπούμε στην αέναη και ανώφελη συζήτηση γιατί ένα ένα κράτος που θέλει να λέγεται σύγχρονο και κοσμικό πρέπει να πληρώνει ή έστω να χορηγεί τους μισθούς των ρασοφόρων, τη στιγμή μάλιστα που η Εκκλησία της Κύπρου διαθέτει αμύθητη περιουσία και εκπρόσωποί της κυκλοφορούν με λιμουζίνες των 200.000 ευρώ, όμως για να καταλάβουμε γιατί ο Κύπριος φορολογούμενος έφτασε να πληρώνει τα κερατιάτικα των παπάδων, πιστεύει δεν πιστεύει, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1971. Τότε που ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Κύπρου  Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' προέβη σε μια μακρά, σκληρή και αδυσώπητη διαπραγμάτευση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πληρωμή από το κράτος των ιερέων της υπαίθρου με το σκεπτικό ότι τα χωριουδάκια ερήμωναν και δεν μπορούσαν να τους συντηρήσουν. Τελικά μετά από σκληρό αλισβερίσι Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία: Η Εκκλησία της Κύπρου μεταβιβάζει 15.564 σκάλες αγροτικής γης στο κράτος με αντάλλαγμα την υποχρέωση να καταβάλλει ένα σημαντικό μέρος της μισθοδοσίας των ιερέων της υπαίθρου. Το γεγονός ότι Πρόεδρος και Αρχιεπίσκοπος ήταν το ίδιο πρόσωπο επιβεβαιώνει πλήρως τη γνωστή ρήση που έχουν δοξάσει φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, life coaches μέχρι και η influencer της γειτονιάς σου, ότι και καλά «ο μεγαλύτερος αντίπαλός σου είναι ο ίδιος σου ο εαυτός». Πόσο μπροστά μαλάκα μου. Το 2019, το κράτος αντί να καταργήσει αυτή την παράνοια του '71, την νομιμοποίησε, κλειδώνοντας με νόμο, μετά από εκ νέου συμφωνία Προέδρου - Αρχιεπισκόπου (διαφορετικά πρόσωπα αυτή τη φορά) την κρατική χορηγία βάζοντας πλαφόν στον αριθμό των ιερέων (850). Το catch; Το πλαφόν ίσχυε μέχρι το 2025. Από 1/1/26 ο αριθμός των ιερέων θα αυξάνεται ποσοστιαία κατά 0,5% για κάθε έτος. Και εννοείται πως η κρατική ενίσχυση «αυξάνεται κατ’ αναλογίαν των εκάστοτε ισχυουσών γενικών αυξήσεων και τιμαριθμικών επιδομάτων που παραχωρούνται στους κρατικούς υπαλλήλους» όπως αναφέρει ο νόμος. 

Λεπτομέρεια: τα 3/4 της γης που η Αρχιεπισκοπή έδωσε στο κράτος βρίσκονται στα κατεχόμενα, αλλά άντε πες δεν μπορούσε ο Μπιγκ Μακ να προβλέψει την εισβολή το ‘71, σωστά; (σωστά;) Μένει βέβαια να μάθουμε ποιο είναι το όφελος του μέσου πολίτη από την εναπομείνασα γη, γιατί το όφελος της Εκκλησίας από την τράμπα με το κράτος είναι κάτι περισσότερο από εμφανές. Και χειροπιαστό. 8,8 ζεστά εκατομμύρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού και να έπιαναν τόπο, παρά να πληρώνουμε εμείς τους υπαλλήλους ενός εργοδότη με μετρητά, ακίνητα, μετοχές, επιχειρήσεις, πολύτιμα μέταλλα και γενικά όλα όσα είπε ο Χριστός στον πλούσιο στη γνωστή παραβολή ότι πρέπει να ξεφορτωθεί για να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών (είπε επίσης ότι είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος στη βασιλεία του Θεού, αλλά αυτό μάλλον δεν κοινοποιήθηκε στους δικούς μας).

Θα μπορούσαν, ας πούμε, να τα δώσουν για περισσότερα κρατικά θερινά σχολεία που όχι μόνο δεν φτάνουν (μόλις 64 παγκύπρια) αλλά μένουν ανοιχτά μέχρι τα μέσα/τέλη Ιουλίου αφήνοντας περίπου για ενάμιση μήνα τους γονείς να σπάνε το κεφάλι τους (και τον τραπεζικό τους λογαριασμό) για να κρατήσουν τα παιδιά τους απασχολημένα επειδή δουλεύουν. Ή, λέμε τώρα, να τα δώσουν για ολόχρονους ναυαγοσώστες με πλήρεις βάρδιες ώστε να μην πνίγεται ο κόσμος μετά τις 6 το απόγευμα. Ή να συμπληρώσουν επιδόματα, χαμηλές συντάξεις, ακόμα κι αυτούς τους ξεφτιλισμένους μισθούς-χαρτζιλίκια που δίνουν στους συνοδούς αναπήρων μαθητών. Ανάγκες υπάρχουν, υπαρκτές, ζωτικής σημασίας και σίγουρα σοβαρότερες από τους μισθούς των υπαλλήλων του πλουσιότερου (και πιο σφιχτοχέρη) εργοδότη του νησιού.

Λέμε τώρα. 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Παπαμιχαήλ - Πότε θα γίνει η κηδεία, η παράκληση της οικογένειάς του - Δείτε φωτογραφία
ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Η στιγμή των πυροβολισμών στους δρόμους της Λεμεσού
Video: «Δεν αποκλείω νομικά μέτρα» – AI βίντεο με τον «Ρίκκο Μάππουρο» εξακολουθούν να κυκλοφορούν
Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη που έψαχναν εδώ και μέρες - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
Συγκίνηση στην κηδεία του Ντίμη Μαυρόπουλου: Συγγενείς και φίλοι «λένε» το στερνό αντίο – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκε άλλη μια σορός - Στους 10 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι

 03.09.2026 - 20:20
Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Στα θέματα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κόστα: Κυπριακό, Τουρκία και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

  •  03.09.2026 - 13:23
Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

Τα είπαν Αννίτα και Αβέρωφ - Η πρώτη συνάντηση με φόντο τις Προεδρικές και το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

  •  03.09.2026 - 19:12
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκε άλλη μια σορός - Στους 10 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκε άλλη μια σορός - Στους 10 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι

  •  03.09.2026 - 20:20
Αλλάζει το τοπίο στην αγορά ακινήτων - Στο στόχαστρο οι ξένοι αγοραστές

Αλλάζει το τοπίο στην αγορά ακινήτων - Στο στόχαστρο οι ξένοι αγοραστές

  •  03.09.2026 - 18:30
ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Η στιγμή των πυροβολισμών στους δρόμους της Λεμεσού

ΒΙΝΤΕΟ: Τους ξέφυγε και άρχισε η καταδίωξη - Η στιγμή των πυροβολισμών στους δρόμους της Λεμεσού

  •  03.09.2026 - 17:04
Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

Για παραβίαση των δικαιωμάτων του Ζαβράντωνα σε δίκαιη δίκη έκανε λόγο η υπεράσπιση

  •  03.09.2026 - 16:07
Σοβαρή καταγγελία για αεροπορική: Απίστευτη ταλαιπωρία για μητέρα και 5χρονο - «Με άφησαν εκτός πτήσης με το παιδί μου»

Σοβαρή καταγγελία για αεροπορική: Απίστευτη ταλαιπωρία για μητέρα και 5χρονο - «Με άφησαν εκτός πτήσης με το παιδί μου»

  •  03.09.2026 - 19:40
Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

  •  03.09.2026 - 18:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα