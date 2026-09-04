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LIFESTYLE

VIDEO - Γιάννης Σπαλιάρας: Δείτε τη νέα του σύντροφο στην παραλία μετά τον ξαφνικό χωρισμό από την Αγγελική

 04.09.2026 - 09:06
VIDEO - Γιάννης Σπαλιάρας: Δείτε τη νέα του σύντροφο στην παραλία μετά τον ξαφνικό χωρισμό από την Αγγελική

Λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού του από την Αγγελική, με την οποία μετρούσε τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Σπαλιάρας γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή.

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