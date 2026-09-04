VIDEO - Θερμή υποδοχή Κόστα από τον ΠτΔ στο Προεδρικό - Ο εναγκαλισμός των δύο ανδρών

Η συνάντηση ξεκίνησε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν θερμό εναγκαλισμό και χειραψία, πριν από την έναρξη των συνομιλιών τους.

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