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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος διάλογος για τις Βρετανικές Βάσεις - Τι επιδιώκει η Λευκωσία

 03.09.2026 - 23:04
Νέος διάλογος για τις Βρετανικές Βάσεις - Τι επιδιώκει η Λευκωσία

Την οριστικοποίηση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου περί τα τέλη του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών με τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Λόρδο Γουτ.

Σε δήλωση του έξω από το Φόρεϊν Όφις, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο πλευρών να προχωρήσουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων που είχαν δρομολογηθεί κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο Λονδίνο, τον Ιούλιο. Μεταξύ άλλων τόνισε πως, έχει πλέον «αποφασιστεί και οριστικοποιηθεί» ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ των δύο κρατών, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του έτους, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν την προετοιμασία του.

Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο. Επεσήμανε πως στη συνάντηση επανήλθαν θέματα που είχαν τεθεί και κατά τις προηγούμενες επαφές των δύο πλευρών, ενώ παρουσιάστηκαν και νέες παράμετροι. Η Λευκωσία, όπως σημείωσε, επιδιώκει πλέον τη δημιουργία ενός «θεσμοθετημένου, δομημένου διαλόγου», με στόχο την επίλυση σειράς προβλημάτων που συνδέονται με τις Βρετανικές Βάσεις. «Αυτό τέθηκε από πλευράς μας και αναμένουμε την οριστικοποίηση μιας ημερομηνίας για έναρξη ακριβώς ενός τέτοιου διαλόγου», δήλωσε.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε τον Λόρδο Γουτ για την προσέγγιση της Λευκωσίας μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για τις προσπάθειες της προσωπικής απεσταλμένης του. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη βούληση της Λευκωσίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα, ζήτησε την «ενεργή, σταθερή συνδρομή και στήριξη» του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειες για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας και την ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τόσο για το Κυπριακό και τις διμερείς σχέσεις όσο και για ζητήματα που αφορούν τις περιφερειακές εξελίξεις.

ΚΥΠΕ

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