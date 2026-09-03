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ΔΙΕΘΝΗ

Αποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα σε ChatGPT, Claude, Grok και Gemini μετά το μαζικό μπλακ άουτ σε υπηρεσίες AI

 03.09.2026 - 23:30
Αποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα σε ChatGPT, Claude, Grok και Gemini μετά το μαζικό μπλακ άουτ σε υπηρεσίες AI

Σε μεγάλο βαθμό έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων το ChatGPT, το Claude, το Grok, το Google Gemini και το Cursor.

Νωρίτερα, χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο ανέφεραν προβλήματα ή αδυναμία πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, με τις δυσλειτουργίες να εμφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα. Πλέον, πάντως, η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι υπηρεσίες έχουν επανέλθει σε μεγάλο βαθμό σε κανονική λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια των προβλημάτων, στο Down Detector είχε καταγραφεί απότομη αύξηση των αναφορών την ίδια χρονική στιγμή για διαφορετικές υπηρεσίες. Η χρονική σύμπτωση είχε δημιουργήσει ενδείξεις ότι η αιτία δεν βρισκόταν απαραίτητα στα επιμέρους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ενδεχομένως σε ευρύτερες υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία τους.

Μεταξύ των πιθανών αιτιών που εξετάζονταν ήταν οι υποδομές των λεγόμενων hyperscalers, δηλαδή εταιρειών που διαχειρίζονται μεγάλα κέντρα δεδομένων, όπως το AWS και το Microsoft Azure. Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες φιλοξενούν δεδομένα σε τέτοιες υποδομές ή διοχετεύουν την κίνησή τους μέσω κοινών σημείων διασύνδεσης.

Τα προβλήματα δεν είχαν περιοριστεί στις ίδιες τις υπηρεσίες AI. Δυσλειτουργίες είχαν παρουσιαστεί και σε εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού όπως το Cursor, η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από APIs της OpenAI και της Anthropic.

Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο είχαν καταγραφεί προβλήματα και σε άλλες, μη σχετιζόμενες μεταξύ τους υπηρεσίες. Με βάση τις ενδείξεις που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της δυσλειτουργίας, είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο το πρόβλημα να συνδεόταν με ευρύτερη δυσλειτουργία στη διεθνή δρομολόγηση της διαδικτυακής κίνησης, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Tier-1 transit και DNS.

Protothema.gr

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