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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σορός που ανασύρθηκε από το ναυάγιο στην Κερύνεια - Πρόκειται για μητέρα πέντε παιδιών

 04.09.2026 - 09:06
Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σορός που ανασύρθηκε από το ναυάγιο στην Κερύνεια - Πρόκειται για μητέρα πέντε παιδιών

Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας στη θάλασσα και στα συντρίμμια μετά το ναυάγιο του πλοίου στην Κερύνεια.

Η σορός που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ταυτοποιήθηκε ως η Ελμάς Ντεμίρ, αρχικά από τη Μερσίνα αλλά κατοικούσε στο Εσκισεχίρ.

Με την ανακάλυψη της σορού της Ντεμίρ, η αγωνιώδης αναμονή της συζύγου του, η οποία περίμενε νέα του στο λιμάνι της Κερύνειας για μέρες, και των πέντε παιδιών του, τα οποία περίμεναν με ελπίδα τα αποτελέσματα των ερευνών στην Τουρκία, έλαβε τέλος.

Τα παιδιά της είχαν κάνει επίσης έκκληση στην Τουρκία για βοήθεια στην εύρεση της μητέρας τους.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά το ναυάγιο του πλοίου.

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