Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σορός που ανασύρθηκε από το ναυάγιο στην Κερύνεια - Πρόκειται για μητέρα πέντε παιδιών

ΔΗΣΥ: Με Αβέρωφ και Αννίτα στο κάδρο, ο Δίπλαρος σηκώνει τη σημαία της ενότητας
Η συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, την Πέμπτη, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει στον Δημοκρατικό Συναγερμό, για την επόμενη Προεδρική εκλογή. Η χρονική συγκυρία, οι διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις των δύο και η παράλληλη παρέμβαση του Ευθύμιου Δίπλαρου, για την ανάγκη διατήρησης της κομματικής ενότητας, συνθέτουν ένα πολιτικό σκηνικό που κάθε άλλο παρά αδιάφορο είναι.