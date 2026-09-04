Εφιαλτικές στιγμές: Όχημα σαφάρι με τουρίστες έπεσε σε ποτάμι γεμάτο κροκόδειλους

Βίντεο που καταγράφηκε από άλλο όχημα σαφάρι δείχνει το τζιπ να κινείται με ταχύτητα πάνω στο ανώμαλο έδαφος, κατευθυνόμενο προς τον ποταμό Μάρα.

Ξαφνικά, σύμφωνα και με τη Daily Mail, το όχημα γέρνει προς τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να πέσει έξω. Καθώς σηκώνεται όρθια, οι τουρίστες που βρίσκονται σε ένα κοντινό τζιπ ακούγονται να ξεσπούν σε κραυγές έκπληξης, ενώ ένας άνδρας λέει: «Έπεσε έξω», την ώρα που εκείνη βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από κροκόδειλους και γκνου.

Το όχημα συνεχίζει την πορεία του προς το ποτάμι, με περισσότερους τουρίστες να φαίνονται να πέφτουν έξω, καθώς ο οδηγός χάνει τον έλεγχο. Οι αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να καλούν την ομάδα να τρέξει προς το δικό τους όχημα, την ώρα που το τζιπ κατρακυλά από έναν γκρεμό και πέφτει με το μπροστινό μέρος μέσα στα νερά του ποταμού, όπου βρίσκονται κροκόδειλοι.

Τι αναφέρει η Αρχή Εθνικών Πάρκων της χώρας

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) στην περιοχή Κογκάτεντε, στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι. Η Αρχή Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας (TANAPA) επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι όλοι οι επιβάτες, οι οποίοι ήταν Ελβετοί υπήκοοι, καθώς και ο οδηγός, είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο όχημα επέβαιναν τέσσερις τουρίστες όταν αυτό έπεσε στο ποτάμι, ωστόσο όλοι κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση προσθέτει: «Η TANAPA εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσει σε όλους τους οδηγούς, τους επισκέπτες και τις τουριστικές εταιρείες ότι πρέπει να τηρούν αυστηρά τους νόμους, τους κανονισμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες που διέπουν τις διαβάσεις ποταμών. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες που παρέχουν οι υπεύθυνοι των διαβάσεων και να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και η περιουσία, ενώ παράλληλα να περιορίζεται στο ελάχιστο η όχληση της άγριας ζωής».

Το φαινόμενο της Μεγάλης Μετανάστευσης

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό σημειώθηκε καθώς ο οδηγός-ξεναγός του σαφάρι έσπευσε να προλάβει τη διάσχιση του ποταμού Μάρα από τα κοπάδια των γκνου, αναφέρει το τοπικό μέσο Tanzania Times. Είναι συνηθισμένο οι τοπικοί οδηγοί των τουριστικών οχημάτων να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να φτάσουν πρώτοι στα ζώα.

Η Μεγάλη Μετανάστευση στην Ανατολική Αφρική αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης. Αυτό το καλοκαίρι, εκατομμύρια γκνου κινούνται προς τα βόρεια, διασχίζοντας το Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι στην Τανζανία και αντιμετωπίζοντας ποτάμια γεμάτα κροκόδειλους και εξαντλητικές διαδρομές, καθώς η ετήσια Μεγάλη Μετανάστευση φτάνει στην πιο δραματική φάση της.

Ωστόσο, η Μεγάλη Μετανάστευση δεν αποτελεί ένα σύντομο, εποχικό θέαμα, αλλά ένα συνεχές οικοσύστημα που μετακινείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε Ιούνιο και Ιούλιο, τεράστιες αγέλες γκνου φτάνουν στην περιοχή του ποταμού Γκρουμέτι. Αφού ξεκουραστούν και βοσκήσουν στην περιοχή, τα κοπάδια συνεχίζουν την πορεία τους προς τα βόρεια, κατευθυνόμενα προς τον ποταμό Μάρα τον Ιούλιο, διατηρώντας τη μετανάστευση σε διαρκή κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: ethnos.gr