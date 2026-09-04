Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περπτώσεις.

Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Η καταιγίδα είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα την οποία αποτύπωσε φωτογράφος της «Εurokinissi».

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Πηγή: protothema.gr