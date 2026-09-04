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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: 10 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο - Τι τις προκάλεσε

 04.09.2026 - 08:01
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: 10 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο - Τι τις προκάλεσε

Σε 35 κλήσεις για βοήθεια ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, με τις 10 να αφορούν πυρκαγιές. Μεταξύ των περιστατικών που καταγράφηκαν ήταν φωτιά σε ηλεκτρικό πίνακα στον Κάμπο, πυρκαγιά σε βοηθητικό υποστατικό στο Λιοπέτρι, καθώς και φωτιά σε σκύβαλα στην Επισκοπή.

Συνολικά 35 κλήσεις για βοήθεια δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης μέχρι τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου.

Από τις κλήσεις, 10 αφορούσαν πυρκαγιές, 21 ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ τέσσερις ήταν ψευδείς κλήσεις.

Ένα από τα περιστατικά σημειώθηκε στις 07:36 της Πέμπτης στον Κάμπο, στην περιοχή «Βρύση του Βάτου», στην επαρχία Λευκωσίας, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ηλεκτρικό πίνακα υποστατικού σε αγροτεμάχιο.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Υπαίθρου Ευρύχου. Ωστόσο, η πυρκαγιά είχε ήδη κατασβεστεί από πυροσβεστικό όχημα της Ιεράς Μονής Κύκκου και δύο οχήματα του Τμήματος Δασών.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές στον ηλεκτρικό πίνακα, σε μέρος του εσωτερικού, καθώς και στην εξωτερική τοιχοποιία του υποστατικού. Μετά τις εξετάσεις που έγιναν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα/αστοχία στον πίνακα.

Λίγο αργότερα, στις 16:24, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε βοηθητικό υποστατικό στην αυλή ιδιωτικής κατοικίας στο Λιοπέτρι, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στην περιοχή έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 16:53.

Το υποστατικό και το περιεχόμενό του υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Ασθενοφόρο κλήθηκε προληπτικά στο σημείο, καθώς η ιδιοκτήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία στην προσπάθειά της να κατασβέσει τη φωτιά, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Από τις εξετάσεις της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε μετά από απροσεξία ανηλίκου.

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στις 02:06 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Επισκοπή, στην επαρχία Λεμεσού, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σκύβαλα εντός χώρου στάθμευσης καταστήματος.

Τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Μονοβόλικου και Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 02:26.

Η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί από περίοικους πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων. Από τη θερμότητα επηρεάστηκε εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν στον χώρο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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