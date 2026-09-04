LIVE: Ώρα Κυπριακού στο Προεδρικό - Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη και Κόστα

Στο Προεδρικό Μέγαρο στράφηκε το πρωί της Παρασκευής το ενδιαφέρον, με τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να έχει στο επίκεντρο το Κυπριακό και τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Κατά τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών και επίλυση του Κυπριακού.

«Θα συζητήσουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίλυση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και, φυσικά, το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Η ατζέντα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο Κυπριακό. Χριστοδουλίδης και Κόστα συζήτησαν επίσης το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

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