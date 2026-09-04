Λουκάς Φουρλάς: Δεν ζητάμε την άδεια της Άγκυρας για να τιμήσουμε τα θύματα της τουρκικής εισβολής

Ο κ. Φουρλάς υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία δεν πρόκειται να ανασταλεί λόγω των αντιδράσεων της Τουρκίας, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα ζητήσουμε την άδεια της Άγκυρας για να τιμήσουμε τα θύματα από τις θηριωδίες του τουρκικού στρατού».

Όπως αναφέρει, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποκατασταθεί η μνήμη των γυναικών που, όπως σημειώνει, για δεκαετίες αναγκάστηκαν να ζουν με τον πόνο τους στη σιωπή.

Η τροπολογία για τη χρηματοδότηση του μνημείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατατέθηκε από τον ίδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον ευρωβουλευτή να τονίζει ότι επιδίωξή του ήταν να μην παραμείνει «θαμμένη» αυτή η πτυχή των γεγονότων του 1974.

Ο κ. Φουρλάς σημειώνει παράλληλα ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που απαντά στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια αποσκοπεί στο να μην παραμείνουν οι γυναίκες αυτές αδικαίωτες.

«Η μνήμη δεν είναι προπαγάνδα»

Απαντώντας στον ισχυρισμό της Τουρκίας ότι το μνημείο αποτελεί προπαγάνδα, ο ευρωβουλευτής απορρίπτει κατηγορηματικά τη θέση αυτή.

«Η μνήμη δεν είναι προπαγάνδα. Οι μαρτυρίες των θυμάτων δεν είναι προπαγάνδα. Η αλήθεια δεν είναι προπαγάνδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προπαγάνδα αποτελεί η προσπάθεια διαγραφής από την ιστορία των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί, ενώ χαρακτηρίζει «προκλητικό» το γεγονός ότι η Τουρκία κάνει λόγο για δικαιοσύνη και ουδετερότητα, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να αρνείται την κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους.

Ο κ. Φουρλάς αναφέρεται επίσης στην τουρκική περιγραφή των γεγονότων του 1974 ως «ειρηνευτικής επιχείρησης», αντιπαραβάλλοντάς την με τις συνέπειες που, όπως επισημαίνει, άφησε πίσω της η εισβολή: νεκρούς, αγνοουμένους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, κατεχόμενα εδάφη και θύματα σεξουαλικής βίας.

«Μίλησε η Ευρώπη»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνοντας μήνυμα ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν πρόκειται να ανακόψουν την προσπάθεια ανάδειξης της συγκεκριμένης πτυχής της κυπριακής ιστορίας.

«Τώρα, μίλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μίλησε η Ευρώπη», αναφέρει.

Διαμηνύει, τέλος, ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ανάδειξη των γεγονότων και την τιμή των θυμάτων, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί για τον ίδιο προσωπική δέσμευση.

«Για να δικαιώσουμε τα θύματα. Για να τιμήσουμε τις γυναίκες. Για να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια, όπως υποσχεθήκαμε. Και αυτή η υπόσχεση για μένα ήταν όρκος ζωής», καταλήγει.