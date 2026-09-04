Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων για πρώτη φορά στην Κύπρο - Πότε θα λειτουργήσει

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι πρόκειται για κάτι που απουσίαζε από τη χώρα μας και έγινε ακριβώς για να βοηθήσει τον πολίτη.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τώρα ο πολίτης θα έχει αποκλειστικά έναν άλλο αριθμό στον οποίο θα μπορεί να καλεί για οτιδήποτε τον απασχολεί σε σχέση με τη δοσολογία φαρμάκων, με κακώσεις ή τραύματα που αφορούν χημικά, θα μπορεί να παίρνει συμβουλές και να κατευθύνεται σωστά».

Εξίσου σημαντικό, όπως ανέφερε η κ. Κωνσταντίνου, είναι το γεγονός ότι «οι επαγγελματίες υγείας, τα νοσηλευτήρια, οι πρώτες βοήθειες, θα μπορούν να συμβουλεύονται το Κέντρο Δηλητηριάσεων για να αντιμετωπίζουν, βάσει διεθνών δεδομένων, τα περιστατικά».

Σύμφωνα με την ίδια, το Κέντρο Δηλητηριάσεων θα ξεκινήσει σταδιακά, αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες του και ενημερώνοντας τους πολίτες.

Το Κέντρο θα στεγάζεται στο Συντονιστικό Κέντρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, το οποίο, όπως σημείωσε η κ. Κωνσταντίνου, λειτουργεί εδώ και χρόνια με επιτυχία και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Το Κέντρο Δηλητηριάσεων θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.