ΠτΔ: «Έργα 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο το 2027»

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε απόψε τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου να ωριμάσουν έργα ώστε να εγκριθούν από την Κυβέρνηση το 2027 όταν και θα διατεθεί ποσό 3,5 δις ευρώ για υλοποίηση τους.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος σε εκδήλωση στην κοινότητα Δύμες, και ερωτηθείς ποιος ο ρόλος της Κύπρου σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αναφέρθηκε κατά τις σημερινές δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχει μια διττή προσπάθεια.

Η πρώτη αφορά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας. Και είναι για αυτό τον λόγο που εργαζόμαστε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού. Αφορά το θέμα της ολοκλήρωσης της έλευσης του φυσικού αερίου και αναφέρομαι στην υποδομή στο Βασιλικό. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, έχουν βγει οι προσφορές, προχωράει η διαδικασία.

Και το δεύτερο είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα τεμάχια. Πέραν των τεμαχίων που έχουν διατεθεί, είμαστε σε συζητήσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για τη διάθεση και άλλων τεμαχίων, έτσι ώστε η Ανατολική Μεσόγειος σε συνεργασία και με την Αίγυπτο αλλά και με το Ισραήλ, η Κυπριακή Δημοκρατία και ενδεχομένως και με άλλες χώρες της περιοχής μας, για να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη.

Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας, όπως βλέπουμε να προκύπτουν και από τα δεδομένα που ξεκίνησαν από το 2022 στην Ουκρανία.

Από κει και πέρα, και θέλω να το αναφέρω ενώπιον και του Προέδρου της κοινότητας, γιατί η σημερινή συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορούσε σε μεγάλο μέρος το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα επτά χρόνια. Αναφέρομαι στην περίοδο 2028-2034 και είμαστε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, στοχεύουμε περί τα τέλη του έτους να έχουμε μια πολιτική συμφωνία και από αυτόν τον προϋπολογισμό, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, για τη χώρα μας αναλογούν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ συν το 1 δισεκατομμύριο που είναι η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άρα, το Υπουργικό Συμβούλιο εντός του 2027 θα αποφασίσουμε, θα ανακοινώσουμε έργα σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και για αυτό θέλω να αξιοποιήσω και τη σημερινή ευκαιρία να καλέσω όλες τις κοινότητες μας, ως Κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαιθρο μας, να ωριμάσουν έργα, έτσι ώστε να εγκριθούν από την Κυβέρνηση το 2027.

Είμαστε δίπλα στις κοινότητές μας, έτσι ώστε μέσα από τις υποδομές που θα δημιουργήσουμε να δώσουμε περαιτέρω ώθηση σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές.

Και χαίρομαι γιατί μόλις αφίχθηκα στην κοινότητα, ο Πρόεδρος της κοινότητας μου ανέφερε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στην κοινότητα. Και είναι όχι μόνο ελάχιστη υποχρέωση, αλλά να δείξουμε και στην πράξη ότι στηρίζουμε αυτές τις περιοχές και το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση».

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα της Κύπρου για ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν και αν έχουν ληφθεί κάποια μηνύματα από την ΕΕ σε σχέση με το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «με την έκθεση της Επιτροπής, η οποία αξιολόγησε τη χώρα μας, η οποία είναι μια θετικότατη έκθεση που εισηγείται την κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη ζώνη του Σένγκεν, εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Μια απόφαση που θα ληφθεί από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη μέλη, στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, και εργαζόμαστε μαζί με το Συμβούλιο, δηλαδή με όλα τα κράτη αλλά και με την Επιτροπή, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε αυτή την πολύ σημαντική πολιτική απόφαση».