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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Συμβόλαια θανάτου» στην Κύπρο: Η μεγάλη επιχείρηση που οδήγησε σε 5 νέες συλλήψεις

 05.09.2026 - 09:35
«Συμβόλαια θανάτου» στην Κύπρο: Η μεγάλη επιχείρηση που οδήγησε σε 5 νέες συλλήψεις

Σε πέντε νέες συλλήψεις, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προχώρησε χθες η Αστυνομία. Οι νέες συλλήψεις διενεργήθηκαν στην επαρχία Πάφου, στο πλαίσιο επιχείρησης της Αστυνομίας και ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό συλλήψεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση στις οκτώ. Την ίδια ώρα η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και της Europol.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον των πέντε προσώπων, εναντίον των οποίων εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για δύο 22χρονους, έναν 21χρονο, έναν 25χρονο και έναν 28χρονο.

Χθες, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας, στην επαρχία Πάφου, ανακόπηκε όχημα στο οποίο επέβαιναν τα πιο πάνω πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν δυνάμει των δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο μαχαίρια, γάντια, μάσκες και τρία κινητά τηλέφωνα. Έρευνα διενεργήθηκε και στο χώρο διαμονής των συλληφθέντων στην Πάφο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επίσης, οκτώ κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό ύψους 1,400 δολαρίων, καθώς και αριθμός εγγράφων, σημειώσεων και άλλων τεκμηρίων.

Οι πέντε συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορίες που στάλθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου, μέσω Europol, από τις Αρχές της Δανίας και αφορούσαν σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο, έναντι αμοιβής.

Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση των πληροφοριών, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, τρία πρόσωπα, ηλικίας 33, 34 και 35, τα οποία τελούν υπό οκταήμερη κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

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