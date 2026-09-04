Κεντρικές φυλακές: Κρατούμενη κατήγγειλε δεσμοφύλακα για σεξουαλική παρενόχληση - Δείτε βίντεο

Όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma, η Αστυνομία εξετάζει όλα όσα προηγήθηκαν της καταγγελίας, με τους ανακριτές να επικεντρώνονται τόσο στη σειρά των γεγονότων όσο και στην επικοινωνία που φέρεται να υπήρξε μεταξύ των δύο προσώπων.

Πριν από την καταγγελία, ο δεσμοφύλακας είχε ενημερώσει τη Διεύθυνση των Φυλακών ότι η κρατούμενη τού είχε αναφέρει πως δεν σκόπευε να επιστρέψει μετά την 24ωρη άδειά της.

Στη συνέχεια, η κρατούμενη συγκέντρωσε τα προσωπικά της αντικείμενα, γεγονός που δημιούργησε υποψίες και οδήγησε στην ακύρωση της άδειας.

Ο δεσμοφύλακας, από την πλευρά του, αποδίδει την καταγγελία σε λόγους αντεκδίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε βρεθεί στο επίκεντρο πειθαρχικού ελέγχου στο πλαίσιο της υπόθεσης απόδρασης του ισοβίτη Θεόδωρου Θεοφάνους.

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