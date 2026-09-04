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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Πιερή: Η αθόρυβη μεγάλη αθλητική δόξα της Κύπρου - Δείτε φωτογραφία

 04.09.2026 - 20:02
Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Πιερή: Η αθόρυβη μεγάλη αθλητική δόξα της Κύπρου - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού για τον θάνατο του Παναγιώτη Πιερή, μιας σπουδαίας αθλητικής μορφής και πρωτοπόρου, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα σε περισσότερα από ένα αθλήματα.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε, με ανάρτησή του, ο πρώην βουλευτής, Χρίστος Ορφανίδης, αποχαιρετώντας τον Παναγιώτη Πιερή και αναφερόμενος στη μεγάλη προσφορά και την πολυδιάστατη αθλητική του πορεία.

Ο Παναγιώτης Πιερή, καταγόμενος από την κατεχόμενη σήμερα Άχνα, υπήρξε Παγκυπριονίκης, Πανελληνιονίκης και Βαλκανιονίκης, διακρινόμενος στον ποδοσφαιρικό χώρο, την πετοσφαίριση, την καλαθόσφαιρα και τον στίβο.

Υπήρξε ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης και μέλος της ομάδας που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα το 1957, ενώ αγωνίστηκε αργότερα και με τον Πεζοπορικό και υπήρξε στέλεχος της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, αγωνίστηκε στην πετοσφαίριση με την Ανόρθωση και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Πεζοπορικού στην καλαθόσφαιρα. Στον στίβο, με τον ΓΣΖ και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, σημείωσε σημαντικές επιτυχίες στο άλμα εις μήκος, το τριπλούν και το άλμα εις ύψος.

Υπήρξε επίσης προπονητής και γυμναστής, ενώ συγκαταλεγόταν στους πρωτεργάτες για τη δημιουργία του γηπέδου στο Δασάκι Άχνας.

Το 2015 τιμήθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό, σε ειδική τελετή στον χώρο του παλαιού ΓΣΖ στη Λάρνακα.

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