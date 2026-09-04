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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση ΕΟΑ Αμμοχώστου με τους Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου

 04.09.2026 - 15:03
Συνάντηση ΕΟΑ Αμμοχώστου με τους Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, συνάντηση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου με τους Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την Επαρχία.

Η συνάντηση εντάσσεται στην προσπάθεια του ΕΟΑ Αμμοχώστου για διατήρηση ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους της Επαρχίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο την από κοινού προώθηση θεμάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Οργανισμού, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική της Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, ενώ στους Βουλευτές παραδόθηκε αναλυτικό υπόμνημα του ΕΟΑ Αμμοχώστου, στο οποίο καταγράφονται οι θέσεις και τα ζητήματα που ο Οργανισμός θέτει προς συζήτηση και προώθηση.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, κ. Γιάννης Καρούσος, δήλωσε:

«Η συνεργασία με τους Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον Οργανισμό και την Επαρχία μας. Στόχος μας είναι, μέσα από έναν σταθερό και ουσιαστικό διάλογο, να διαμορφώνουμε κοινές προσεγγίσεις και να διεκδικούμε εφαρμόσιμες λύσεις προς όφελος των πολιτών. Η Αμμόχωστος έχει ανάγκη από συντονισμό, συνεργασία και κοινή προσπάθεια. Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τη Βουλή, την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση των αναγκαίων λύσεων για την Επαρχία μας.»

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θεσμική συνεργασία και στον συνεχή διάλογο με τους Βουλευτές της Επαρχίας και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε τα ζητήματα που αφορούν την Αμμόχωστο να προωθούνται συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει με συνέπεια τις επαφές και τις πρωτοβουλίες του, με επίκεντρο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Επαρχίας Αμμοχώστου.

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