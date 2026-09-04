Reuters: Ο αμερικανικός στρατός απενεργοποιεί τους ιχνηλάτες διαφημίσεων για να μην γίνεται στόχος

Αυτό προκύπτει από επιστολές που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή (4/8) από τον Αμερικανό γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν και δηλώσεις αξιωματούχων προς το Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από καταγγελίες ότι δεδομένα τοποθεσίας, διαθέσιμα στο εμπόριο, είχαν χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη στόχευση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Η Πολεμική Αεροπορία ενημέρωσε τον Γουάιντεν ότι απενεργοποίησε τα αναγνωριστικά διαφημίσεων σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα πριν από δύο μήνες. Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων ανέφερε σε ξεχωριστή επιστολή ότι τα είχε απενεργοποιήσει «πρόσφατα» στις συσκευές της με λειτουργικό σύστημα Windows. Ο Στρατός Ξηράς δήλωσε στο Reuters ότι τα αναγνωριστικά διαφημίσεων που συνδέονται με κινητές συσκευές είχαν απενεργοποιηθεί νωρίτερα εντός του έτους.

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν μια αυξανόμενη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια: ότι τα δεδομένα τοποθεσίας - τα οποία συλλέγονται από τη διαφημιστική βιομηχανία και πωλούνται από μεσίτες δεδομένων (εταιρείες που συγκεντρώνουν και μεταπωλούν προσωπικά στοιχεία) - μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και τη στόχευση στρατιωτικού προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες.

Παρόμοιες επιστολές από τον Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό προς τον Γουάιντεν ανέφεραν ότι απενεργοποίησαν τα αναγνωριστικά διαφημίσεων σε στρατιωτικές συσκευές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε επιβλήθηκαν οι περιορισμοί. Ο Στρατός Ξηράς δήλωσε ότι τα αναγνωριστικά διαφημίσεων είχαν αποκλειστεί σε υπολογιστές Windows «ήδη από πριν το 2021», αλλά ότι στις κινητές συσκευές Android και Apple η απενεργοποίηση της λειτουργίας ως προεπιλογή έγινε «τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2026».A