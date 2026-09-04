Τελικά πειράζει να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο; Τι λένε ειδικοί

Νέα ανάλυση, όμως, δίνει μια πιο ήπια εκδοχή αυτής της συμβουλής: λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί τελικά να μην είναι κακή ιδέα. Αντίθετα, σε ανθρώπους που κοιμούνται λιγότερο μέσα στην εβδομάδα, η μέτρια αναπλήρωση φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης.

Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μόναχο, όπως αναφέρει ο Guardian, εξέτασε δεδομένα από περίπου 40.000 ενήλικες στη Νότια Κορέα σε βάθος επταετίας. Οι ερευνητές υπολόγισαν τη διαφορά ανάμεσα στη διάρκεια ύπνου τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, ώστε να εκτιμήσουν πόσο αναπληρωνόταν.

Το όριο που φάνηκε πιο ωφέλιμο

Συνολικά, η αναπλήρωση το Σαββατοκύριακο συνδέθηκε με 6% χαμηλότερη πιθανότητα υπέρτασης. Το όφελος ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο σε άτομα με χαμηλή σωματική δραστηριότητα, όπου η μείωση έφτασε το 6,9%.

Η ανάλυση προσδιόρισε ως πιθανή «ιδανική» έξτρα ποσότητα τη 1 ώρα και 27 λεπτά επιπλέον. Σε αυτό το επίπεδο, οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν περίπου 9% χαμηλότερο ρίσκο να εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ο Δρ. Nawon Lee, από το Πανεπιστήμιο της Κορέας στη Σεούλ και συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε ότι η έλλειψη ύπνου ασκεί επιπλέον πίεση στον οργανισμό. Η καρδιά και τα αγγεία δουλεύουν πιο έντονα, ενώ η αρτηριακή πίεση μπορεί να αυξηθεί. Έτσι, λίγος πρόσθετος ύπνος μετά από μια απαιτητική εβδομάδα ίσως δίνει στο σώμα την ευκαιρία να ανακάμψει.

Όχι, όμως, χωρίς μέτρο

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι μπορούμε να παραμελούμε συστηματικά τον ύπνο μέσα στην εβδομάδα και να περιμένουμε ότι το Σαββατοκύριακο θα λύσει το πρόβλημα. Οι ειδικοί εξακολουθούν να επιμένουν ότι η σταθερή ρουτίνα παραμένει το Α και το Ω.

Η υπερβολική… αναπλήρωση μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Δρ. Lee, όταν ο επιπλέον ύπνος ξεπερνά τις τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο, φαίνεται να ανεβάζει τον κίνδυνο κίνδυνο υπέρτασης. Η πιθανή εξήγηση είναι ότι η μεγάλη απόκλιση από το καθημερινό πρόγραμμα διαταράσσει περισσότερο τον κιρκάδιο ρυθμό, ακυρώνοντας το πιθανό όφελος της ξεκούρασης.

Λιγότερες ενοχές, περισσότερη ισορροπία

Η Δρ. Sonya Babu-Narayan, καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια στο British Heart Foundation, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κοιμηθούν αρκετά μέσα στην εβδομάδα λόγω εργασίας, οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώσεων. Γι’ αυτό και το να ξυπνήσει κανείς λίγο αργότερα το Σαββατοκύριακο είναι μια φυσική προσπάθεια αναπλήρωσης.

Ωστόσο, τόνισε ότι η μελέτη δεν δίνει «πράσινο φως» για να αγνοηθούν οι υγιεινές συνήθειες. Απλώς λίγη ώρα παραπάνω στο κρεβάτι δεν χρειάζεται να μας γεμίσει ενοχές.

Πηγή: ygeiamou.gr